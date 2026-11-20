Giải VTV9 Open 2026 dự kiến có hơn 1.000 trận từ ngày 20 đến 22/11.

Các tay vợt tranh tài ở chín nội dung đánh đôi, từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Giải pickleball VTV9 Open 2026 khởi tranh ngày 20/11 tại cụm sân Banger, số 90 đường Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM. Tại lễ khai mạc, ông Từ Lương, Giám đốc VTV Nam Bộ, cho biết giải có gần 800 tay vợt trong nước và quốc tế. Mùa đầu tiên năm 2025 ghi nhận hơn 730 vận động viên.

Chương trình thi đấu gồm chín nội dung đánh đôi, mỗi ngày có ba nội dung. Ban tổ chức bốc thăm chia bảng ở từng nội dung, sau đó căn cứ vào kết quả vòng bảng để xác định các cặp vào vòng loại trực tiếp. Bốn nội dung phong trào được chia theo điểm trình độ trên hệ thống Sport Connect.

Ngày 20/11, giải mở màn với đôi nam và đôi nữ dành cho giới báo chí, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nội dung đôi nam doanh nghiệp diễn ra trong ngày. Theo lịch thi đấu, hai nội dung đầu bắt đầu lúc 9h, còn nội dung đôi nam doanh nghiệp khởi tranh lúc 13h.

Ngày 21/11 dành cho ba nội dung phân hạng theo điểm trình độ, gồm đôi nam nữ 7.5, đôi nam 6.0 và đôi nữ 4.6. Ngày 22/11, đôi nam nữ 5.5 thi đấu cùng hai nội dung chuyên nghiệp là đôi nam và đôi nam nữ.

Theo danh sách Sport Connect công bố trước ngày thi đấu, hai nội dung chuyên nghiệp ghi nhận 70 lượt đăng ký, gồm 47 cặp ở đôi nam và 23 cặp ở đôi nam nữ. Hai nội dung bắt đầu lúc 7h ngày 22/11, cùng khung giờ với đôi nam nữ 5.5.

Tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng . Đôi nam chuyên nghiệp có mức thưởng vô địch cao nhất, 120 triệu đồng. Con số ở đôi nam nữ chuyên nghiệp là 60 triệu đồng. Trong các nội dung phân hạng theo điểm trình độ, đôi nam nữ 7.5 có mức thưởng vô địch cao nhất với 50 triệu đồng.

Các cặp vô địch đôi nam và đôi nữ báo chí, nghệ sĩ và KOL nhận giải trị giá 30 triệu đồng mỗi nội dung. Mức thưởng cho đôi nam doanh nghiệp là 20 triệu đồng. Ba nội dung còn lại gồm đôi nam 6.0, đôi nam nữ 5.5 và đôi nữ 4.6 có giải nhất trị giá 15 triệu đồng.