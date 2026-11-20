Alex Walker (25 tuổi) yêu thích tiểu thuyết kỳ ảo, tay vợt Canada thường cùng bạn bè tổ chức những buổi tụ họp lấy cảm hứng từ sách.

Alex Walker (sinh năm 2001) là tay vợt pickleball chuyên nghiệp người Canada. Sinh ra tại North Vancouver, cô tiếp xúc với nhiều môn thể thao từ nhỏ, bao gồm bóng rổ, bóng chuyền và quần vợt.

Walker từng nhận học bổng thi đấu quần vợt tại University of Montana, đại học công lập ở bang Montana (Mỹ), nơi cô theo học ngành tâm lý học và tốt nghiệp năm 2022.

Đến mùa thu năm 2023, Walker chuyển sang theo đuổi pickleball toàn thời gian. Cô tham gia các giải đấu chuyên nghiệp và thường xuyên đánh đôi cùng chị gái Angie Walker. Năm 2025, hai chị em giành chức vô địch đôi nữ tại New England PPA Challenger và Citrus Classic PPA Challenger.

Năm nay, Walker tiếp tục góp mặt tại nhiều giải đấu thuộc hệ thống Professional Pickleball Association (PPA Tour), đơn vị tổ chức các giải pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ. Theo thống kê của ban tổ chức, tính đến giữa tháng 11, cô đã tham dự 15 giải đấu, giành 28 chiến thắng và nhận 35 thất bại, chưa có danh hiệu trong năm.

Tại Opendoor Pickleball World Championships, giải vô địch pickleball thế giới diễn ra ngày 2-8/11 ở Texas (Mỹ), Walker đánh bại hạt giống số 11 Liz Truluck với tỷ số 11-9, 11-8 ở vòng 64 nội dung đơn nữ. Tuy nhiên, cô dừng bước tại vòng 32 sau thất bại trước Jorja Johnson.

Những cuốn tiểu thuyết về rồng và các cuộc phiêu lưu nằm trong danh sách yêu thích của tay vợt Gen Z. Ảnh: NXB Trẻ, Nhà sách Trí Tuệ.

Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Walker còn có niềm yêu thích đặc biệt với sách. Trong cuộc phỏng vấn với Pickleball.com năm 2024, cô tiết lộ thường lựa chọn những cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại lãng mạn và kỳ ảo.

Thời điểm đó, Walker đang đọc Heart Bones (Lời nói dối mùa hè) của Colleen Hoover, nhà văn Mỹ nổi tiếng với các tiểu thuyết tình cảm. Tác phẩm kể về Beyah Grim, cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, phải chuyển đến sống cùng người cha xa cách sau một biến cố gia đình. Tại đây, cô gặp Samson, chàng trai mang nhiều bí mật, và dần nảy sinh tình cảm.

Walker nhận xét cuốn sách khá hấp dẫn. Trước đó, cô đã hoàn thành Fourth Wing (Cánh Tư) và Iron Flame (Lửa Thép) của Rebecca Yarros, nhà văn Mỹ chuyên sáng tác tiểu thuyết lãng mạn và kỳ ảo.

Hai tác phẩm thuộc bộ truyện The Empyrean, xoay quanh Violet Sorrengail, cô gái gia nhập học viện quân sự chuyên đào tạo những chiến binh cưỡi rồng. Câu chuyện kết hợp những cuộc chiến, thử thách sinh tồn và các mối quan hệ tình cảm giữa những nhân vật trẻ.

Ngoài sở hữu thẻ thư viện, Walker còn tham gia câu lạc bộ đọc sách cùng nhóm bạn. Những buổi gặp gỡ của nhóm không chỉ xoay quanh việc thảo luận nội dung tác phẩm mà còn có các hoạt động vui chơi lấy cảm hứng từ câu chuyện.

Chẳng hạn, sau khi cùng đọc Cánh Tư, các thành viên tổ chức một buổi tụ họp theo chủ đề cuốn sách. Mỗi người chọn cho mình một con rồng trong thế giới giả tưởng của tác phẩm, sau đó cùng chuẩn bị những món ăn phù hợp với chủ đề và dành buổi tối trò chuyện, vui chơi. Walker cho biết cô rất thích trải nghiệm này.