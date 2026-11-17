Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người chơi Pickleball ở xã Ea Ning (Đắk Lắk) nhiễm HIV và lây cho nhiều người khác, ngành Y tế đã vào cuộc.

Ngày 17/11, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk gửi Sở Y tế, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin, UBND xã Ea Ning và Trạm Y tế xã Ea Ning xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV tại địa phương.

Trước đó, từ ngày 12-13/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đồn thổi về việc một người dân cư trú tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và làm lây truyền cho nhiều người khác. Trong đó người này có chơi môn Pickeball.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người dân bàn tán, gây hoang mang dư luận, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sinh hoạt và danh dự của cá nhân bị đồn đoán.

Sau khi nắm bắt sự việc, Trạm Y tế xã Ea Ning đã rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý người nhiễm HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED).

Kết quả cho thấy, cá nhân bị dư luận nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và quản lý điều trị HIV tại địa phương.

Công an làm việc với người chia sẻ, bình luận về vụ việc.

Theo CDC Đắk Lắk, tình hình HIV/AIDS trên địa bàn xã Ea Ning hiện ổn định, được kiểm soát tốt. Tại thời điểm xác minh, hệ thống giám sát không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm HIV mới, đồng thời không ghi nhận nguy cơ bùng phát dịch liên quan đến sự việc.

Do đó, cơ quan chuyên môn xác định chưa có cơ sở để xác thực thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Ngành Y tế cũng nhấn mạnh, chỉ có xét nghiệm mới xác định được tình trạng nhiễm HIV, không thể kết luận dựa trên tin đồn.

Liên quan vụ việc, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, xác minh nguồn thông tin. Qua làm việc với Trạm Y tế và Công an xã, kết quả xác minh ban đầu cho thấy thông tin đồn thổi không có cơ sở.

Công an xã Ea Ning đã mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng tiếp tục xác minh các thông tin liên quan. Trường hợp phát hiện cá nhân cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người khác hoặc tình hình an ninh trật tự sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

CDC Đắk Lắk đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền kiến thức phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn người có nguy cơ phơi nhiễm tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm và điều trị phù hợp.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bảo mật thông tin sức khỏe của cá nhân liên quan, không công khai danh tính, hình ảnh trái quy định và ngăn chặn các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.