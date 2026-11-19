Vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ có thể chứng kiến cuộc cải tổ lớn về thể thức, thậm chí bổ sung thêm một danh hiệu mới.

Vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ có thể đổi thể thức. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF), Ignacio Alonso cho biết vòng loại World Cup 2030 khu vực Nam Mỹ có thể áp dụng mô hình tương tự như UEFA Nations League. Bên cạnh mục tiêu giành vé dự vòng chung kết, giải đấu sẽ bổ sung thêm một danh hiệu để các đội tranh tài.

Phát biểu trước trận giao hữu giữa Uruguay và Cộng hòa Dominica, ông nói: “Đây là kỷ nguyên mới với tinh thần nhiệt huyết mới. Chiến dịch vòng loại tiếp theo sẽ có thể thức khác, theo kiểu Nations League, tranh giành danh hiệu”.

Trước đó vào tháng 9, ông cho biết lịch trình cơ bản vẫn giữ nguyên nhưng cần bỏ phiếu thông qua các yếu tố mới để tạo nên “một giải Nations League riêng, với thể thức hấp dẫn hơn”.

Sáng kiến kể trên đáng chú ý khi Argentina, Uruguay và Paraguay đã chắc suất dự World Cup 2030 nhờ đăng cai các trận khai mạc, nhưng vẫn góp mặt ở giải khu vực theo phương án mới. Với ba suất đã đảm bảo, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng phải xem xét lại lịch thi đấu năm 2027.

Tuy nhiên, đề xuất vẫn cần thảo luận tại CONMEBOL. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia Chile, Pablo Milad xác nhận chưa nhận được thông báo từ Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez: “Đây chỉ là một đề xuất, nhưng đã có 25 đề xuất khác. Đó là đề xuất của ông Alonso”.

Hiện chưa có chi tiết về cách tổ chức 10 đội bóng, việc giữ thể thức vòng bảng, cách xác định nhà vô địch hay phân bổ suất dự World Cup. Dù vậy, ý tưởng thành lập Nations League Nam Mỹ đang trở thành trọng tâm trong kế hoạch cho chu kỳ quốc tế tiếp theo.

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