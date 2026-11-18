Từng ghi bàn từ đường kiến tạo cuối cùng của Lionel Messi ở đội tuyển, Nico Paz lập cú đúp trong chiến thắng đầu tiên của Argentina sau khi đàn anh chia tay.

Nico Paz ghi hai bàn trong hiệp một trận Argentina thắng Costa Rica 7-0 tại Córdoba.

Nico Paz chỉ cần một hiệp để lập cú đúp trong trận Argentina thắng Costa Rica 7-0 tại Cordoba sáng 18/11. Tiền vệ 22 tuổi mở tỷ số ở phút thứ 7, rồi cùng Julian Alvarez giúp đội chủ nhà dẫn 4-0 trước giờ nghỉ.

HLV Lionel Scaloni rút Paz ra sau hiệp một và tung Franco Mastantuono vào sân. Chỉ khoảng hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Mastantuono đã ghi bàn, trước khi có thêm một pha lập công để hoàn tất cú đúp.

Trước đợt tập trung, khi được hỏi ai có thể chơi ở vị trí Lionel Messi để lại, Scaloni từng nhắc đến cả Paz lẫn Mastantuono. Bốn ngày trước, Argentina thua Uruguay 1-2 tại La Bombonera trong trận đầu tiên kể từ khi Messi chia tay đội tuyển, qua đó chấm dứt chuỗi hơn bảy năm bất bại ở các trận giao hữu. Đến cuộc đối đầu với Costa Rica, hai cầu thủ được Scaloni nhắc tên ghi bốn trong bảy bàn, góp công lớn vào chiến thắng đầu tiên của Argentina sau khi Messi rời đội tuyển.

Hôm 6/10, trong trận gặp Benin trên sân Monumental, Paz ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 rồi chạy tới ôm Messi, người vừa chuyền bóng cho anh. Messi sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 để khép lại sự nghiệp ở đội tuyển. Ngay trong đêm chia tay ấy, TyC Sports đã đặt câu hỏi liệu tiền vệ đang chơi cho Como có thể trở thành số 10 tiếp theo của Argentina.

Argentina nhanh chóng tìm lại hương vị chiến thắng.

Cú đúp trước Costa Rica cho thấy Paz có thể làm gì khi đá cùng những trụ cột từng chơi bên cạnh Messi. Ở bàn đầu, anh xuất hiện đúng lúc để kết thúc pha phối hợp của Alvarez và Enzo Fernandez.

Đến bàn thứ hai, Paz tự vượt qua hai cầu thủ Costa Rica rồi dứt điểm. Với HLV Scaloni, sự ăn ý giữa Paz và hai đàn anh đặc biệt đáng chú ý. HLV tuyển Argentina đang đưa thêm cầu thủ trẻ vào đội hình, và Paz đã cho thấy anh có thể bắt nhịp với những người đang giữ vai trò chính trên hàng công.

HLV Scaloni nói ông muốn trao áo số 10 cho người có thể giữ nó lâu dài. Về chuyên môn, cả Paz lẫn Mastantuono đều thuận chân trái và có thể chơi ở vị trí Messi từng đảm nhiệm. Trận gặp Costa Rica cho ông cơ hội xem hai cầu thủ trong những hoàn cảnh khác nhau.

Paz mở tỷ số khi trận đấu còn cân bằng. Mastantuono vào sân lúc Argentina đã dẫn bốn bàn và ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.

Paz là ứng viên cho áo số 10 mà Lionel Messi để lại.

Trong hai trận tháng 11, Alvarez ghi ba trong tám bàn của Argentina. Anh ghi bàn duy nhất ở trận thua Uruguay rồi lập cú đúp trước Costa Rica. Nhờ có một trung phong ghi bàn ở cả hai trận, HLV Scaloni có thể tiếp tục thử những cầu thủ chơi xung quanh anh.

Với Paz, câu hỏi sau cú đúp ở Cordoba là liệu anh có thể phối hợp với Enzo và đưa bóng tới Alvarez đều đặn khi gặp một đối thủ chơi chặt chẽ hơn. Suất đá chính ở những trận như vậy sẽ cho thấy anh đã tiến gần đến đâu với vai trò Scaloni đang tìm người đảm nhiệm.