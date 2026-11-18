Tiền đạo Endrick khẳng định muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid, bất chấp việc không được HLV Jose Mourinho trao nhiều cơ hội ra sân.

Endrick không muốn rời Real.

Tối 17/11, Endrick có màn trình diễn ấn tượng giúp Brazil thắng Singapore 7-0. Tiền đạo 20 tuổi ghi một bàn và kiến tạo một lần, qua đó thu hút sự chú ý trở lại sau quãng thời gian ít được thi đấu tại Real Madrid.

Khi được hỏi về tương lai, Endrick không che giấu mong muốn tiếp tục khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chân sút người Brazil chia sẻ: "Tôi muốn ở lại Real Madrid mãi mãi. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến và giúp đỡ CLB".

Đề cập đến việc không được thi đấu thường xuyên, Endrick cho rằng đây là quyết định thuộc về HLV Mourinho. Anh nói: "Tôi nghĩ đó là quyết định của Mourinho, đúng không? Dù thế nào, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ Real Madrid, đội bóng lớn nhất thế giới".

Thực tế, Endrick đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Bernabeu. Chấn thương cơ ở đầu mùa giải ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hòa nhập của tiền đạo này. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới có 141 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công cũng khiến Endrick khó tìm được vị trí trong đội hình xuất phát.

Mùa trước, Endrick được Real Madrid cho Lyon mượn trong nửa sau mùa giải để tích lũy kinh nghiệm. Quyết định này mang lại hiệu quả rõ rệt khi anh ghi 8 bàn và có 7 kiến tạo sau 21 trận, với tổng cộng 1.663 phút thi đấu.

Phong độ đó khiến nhiều đội bóng châu Âu chú ý đến tình cảnh của tiền đạo Brazil. Theo truyền thông Italy, AC Milan chuẩn bị đề nghị trị giá 60 triệu euro, kèm 10 triệu euro phụ phí để thuyết phục Real Madrid nhả người.

Tuy nhiên, Mourinho được cho là không có ý định dễ dàng để học trò ra đi. Mourinho đánh giá rất cao tiềm năng của tiền đạo Brazil và tin rằng anh có thể đạt đến đẳng cấp đặc biệt tại Real Madrid.