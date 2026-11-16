Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Endrick đánh vào lưng trọng tài

  • Thứ hai, 16/11/2026 06:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Endrick gây tranh cãi sau hành động đẩy và đánh vào lưng trọng tài trong trận Brazil thua Nhật Bản 2-3 hôm 14/11.

Hành động khó hiểu của Ednrick.

Khi Nhật Bản tổ chức phản công ở phút 90+4, Endrick bất ngờ va chạm với trọng tài Jensen Foo. Trong lúc vị vua áo đen quay lưng, tiền đạo Brazil dùng tay đẩy rồi đánh vào lưng ông trước khi tiếp tục lao về phía quả bóng.

Nhiều người cho rằng Endrick chỉ đang gạt trọng tài khỏi hướng di chuyển của mình. Tuy nhiên, đoạn video quay chậm cho thấy tiền đạo này thực tế cố tình chạy sau lưng vị vua áo đen trước khi thực hiện hành động khó hiểu.

Điều gây ngạc nhiên là trọng tài quay lại nhìn Endrick nhưng không đưa ra bất kỳ án phạt nào. Chân sút thuộc biên chế Real Madrid không phải nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ. Quyết định lập tức làm dấy lên những tranh luận về cách xử lý của tổ trọng tài, nhất là khi người bị tác động trực tiếp lại là người điều khiển trận đấu.

Sự việc càng khiến Endrick chịu thêm áp lực trong bối cảnh anh không có nhiều cơ hội thi đấu tại Real Madrid. Tiền đạo trẻ thường xuyên phải ngồi dự bị và chưa thể chiếm được vị trí chính thức, dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng.

Những tranh cãi không dừng lại ở Endrick. Phút 71, Raphinha bị truất quyền thi đấu sau khi phản ứng quyết liệt với các quyết định của trọng tài. HLV Carlo Ancelotti cũng đi vào đường hầm để phản đối, khiến trận đấu xuất hiện hàng loạt tình huống căng thẳng.

Thất bại trước Nhật Bản cũng khiến HLV Ancelotti đối mặt với sức ép lớn. Sau 21 trận dẫn dắt Brazil, chiến lược gia người Italy có 12 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 62%. Con số này thấp hơn thành tích của Tite (86%) và Carlos Dunga (81%).

Huyền thoại Romario thậm chí công khai kêu gọi Brazil chia tay Ancelotti, cho rằng nhà cầm quân từng gặt hái nhiều thành công ở cấp CLB vẫn chưa chứng minh được khả năng tại đội tuyển quốc gia.

Khi Nhật Bản không còn sợ Brazil

Nhật Bản từng mất 36 năm mới thắng được Brazil, nhưng giờ họ bước vào những cuộc đối đầu này với tâm thế khác hẳn.

21 giờ trước

Ancelotti bắt đầu mất tín nhiệm ở Brazil

Thất bại 2-3 trước Nhật Bản khiến những nghi ngờ quanh Carlo Ancelotti tăng lên, trong bối cảnh Brazil vẫn chưa cho thấy một lối chơi đủ ổn định sau hơn một năm thay đổi.

26:1538 hôm qua

Vinicius lập cú đúp, tuyển Brazil vẫn gục ngã trước Nhật Bản

Tuyển Brazil nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước Nhật Bản trong trận giao hữu tại National Stadium (Singapore) tối 14/11.

37:2244 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ednrick Tuyển Brazil Ednrick

    Đọc tiếp

    Pep Guardiola từ chối tuyển Mỹ

    Pep Guardiola từ chối tuyển Mỹ

    0

    HLV Pep Guardiola từ chối dẫn dắt tuyển Mỹ, bất chấp những nỗ lực tiếp cận từ Liên đoàn Bóng đá Mỹ sau khi Mauricio Pochettino ra đi.

    Tối hậu thư của Fernandes

    Tối hậu thư của Fernandes

    0

    Bruno Fernandes chưa muốn cam kết tương lai với MU và chờ tân HLV Mauricio Pochettino chứng minh tham vọng tái thiết đội bóng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

    Dani Alves hiện tại

    Dani Alves hiện tại

    0

    Joana Sanz xác nhận chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm với Dani Alves. Việc cựu cầu thủ quá mải mê truyền đạo và theo đuổi đức tin khiến tình cảm gia đình rạn nứt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý