AC Milan sẵn sàng chi tới 70 triệu euro để đưa Endrick rời Real Madrid, nhưng Jose Mourinho kiên quyết ngăn cản thương vụ bom tấn này.

Mourinho ngăn Endrick ra đi.

Theo Corriere dello Sport, AC Milan đã chuẩn bị lời đề nghị trị giá 60 triệu euro, kèm các khoản phụ phí có thể nâng tổng mức phí chuyển nhượng lên 70 triệu euro. Để tăng sức hấp dẫn cho thương vụ, đội bóng áo đỏ đen còn sẵn sàng đưa vào điều khoản mua lại trị giá 80 triệu euro, cho phép Real Madrid đưa Endrick trở lại trong tương lai.

Đây được xem là đề xuất đáng cân nhắc đối với đội bóng Tây Ban Nha, nhất là khi Endrick chưa có nhiều cơ hội ra sân. Milan muốn biến San Siro thành điểm đến giúp tiền đạo 20 tuổi phát triển sự nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm cho Real Madrid quyền kiểm soát tương lai của cầu thủ.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở quan điểm của Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dường như đã ngăn mọi khả năng ra đi của Endrick. Ông xem chân sút Brazil là khoản đầu tư quan trọng cho tương lai gần và tin rằng mật độ thi đấu dày đặc hiện nay sẽ giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thể hiện năng lực.

Không chỉ AC Milan, AS Roma cũng từng quan tâm đến Endrick và cân nhắc phương án mượn tiền đạo này để tăng cường hàng công. Dù vậy, Real Madrid coi Endrick không phải cầu thủ để bán hoặc cho mượn. Mourinho muốn giữ anh trong kế hoạch chinh phục các danh hiệu của đội bóng.

Dù vậy, Milan vẫn có những lợi thế ngoài chuyên môn để duy trì hy vọng. Đội bóng vừa bổ nhiệm Brett Yormark làm Giám đốc Điều hành Milan Sports & Entertainment. Đáng chú ý, Brett là anh em sinh đôi với Michael Yormark, chủ tịch Roc Nation Sports International, công ty đại diện cho Endrick.

AC Milan đang tìm kiếm một ngôi sao chất lượng để nâng cấp hàng công và Endrick được xem là mục tiêu đầy tham vọng. Khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đến gần, đội bóng Italy có thể tiếp tục gây sức ép bằng đề nghị tài chính hấp dẫn.