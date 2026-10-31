Endrick cân nhắc rời Real

Chỉ được thi đấu hơn 100 phút từ đầu mùa, Endrick đứng trước khả năng rời Real Madrid theo dạng cho mượn dù HLV Jose Mourinho vẫn muốn giữ chân tiền đạo người Brazil.

Endrick chưa được ra sân nhiều từ đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Tương lai của Endrick tại Real Madrid đang trở nên khó đoán. Theo AS, khả năng tiền đạo 20 tuổi ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cầu thủ vẫn muốn chờ thêm cơ hội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thống kê cho thấy Endrick chỉ thi đấu 4 phút trong 8 trận đầu tiên của Real Madrid mùa này. Tình hình cải thiện đôi chút sau đó, nhưng anh cũng chỉ chơi thêm 102 phút trong năm trận tiếp theo. Thời lượng ra sân ít ỏi khiến tương lai của tài năng trẻ Brazil bị đặt dấu hỏi.

Roma và AC Milan là hai đội bóng đang quan tâm sát sao đến Endrick. Đáng chú ý, Roma từng tiến rất gần đến việc chiêu mộ tiền đạo này trong mùa hè, nhưng thương vụ đổ vỡ do Mourinho không muốn để anh ra đi.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới đây cũng công khai phản đối khả năng chia tay Endrick. Sau trận đấu với Roma ở Champions League, ông tuyên bố bất kỳ CLB nào muốn có tiền đạo Brazil đều phải vượt qua sự phản đối của mình.

Mourinho khẳng định Endrick sở hữu tiềm năng lớn và sẽ thành công tại Real Madrid. Dù vậy, ông hiểu quyết định cuối cùng thuộc về cầu thủ. Nếu Endrick kiên quyết tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nơi khác, HLV này sẽ không thể làm gì hơn.

Mùa trước, Endrick từng được cho Lyon mượn và có giai đoạn bùng nổ với 8 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 21 trận. Phong độ ấy giúp anh giành cơ hội dự World Cup cùng tuyển Brazil.

Hiện tại, Endrick chưa chịu áp lực phải ra đi ngay lập tức. Mười trận sắp tới của Real Madrid, gồm bảy trận La Liga và ba trận Champions League, sẽ có ý nghĩa quyết định. Đây là cơ hội để anh thuyết phục Mourinho trao thêm thời gian thi đấu trước khi chốt tương lai vào tháng 1.

Đáng chú ý, Endrick vẫn được HLV Carlo Ancelotti tin tưởng và góp mặt trong đợt tập trung cùng tuyển Brazil tháng 11.

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