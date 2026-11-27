Những kỷ lục ở môn bơi, vị trí nhất toàn đoàn môn cầu lông và tấm huy chương vàng kiếm liễu sau 20 năm chờ đợi giúp chủ nhà bứt phá trên đường đua huy chương.

Cầu lông trở thành một trong những môn thi đấu mang về thành tích nổi bật cho đoàn chủ nhà TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Những kỷ lục ở môn bơi, vị trí nhất toàn đoàn môn cầu lông và tấm huy chương vàng kiếm liễu sau 20 năm chờ đợi giúp đoàn chủ nhà TP.HCM bứt lên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Sức hút của sự kiện còn thể hiện qua hơn 17.000 vé miễn phí được phát đến người dân.

Sau 1/3 chặng đường, đoàn thể thao TP.HCM tạm tạo khoảng cách 20 huy chương vàng với Hà Nội trên bảng tổng sắp. Những kết quả nổi bật ở nhiều môn thi đấu, cùng sự hưởng ứng của khán giả, đang tạo nên bầu không khí sôi động tại các địa điểm tổ chức đại hội.

Dấu ấn ở đường đua xanh

Ở môn bơi, Trần Duy Khôi tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những kình ngư giàu thành tích nhất thể thao TP.HCM. Sau gần 20 năm thi đấu, anh trở thành vận động viên đầu tiên của thành phố chạm mốc 30 huy chương qua các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Trong đó, 19 huy chương vàng cũng giúp Duy Khôi trở thành nam vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất lịch sử thể thao thành phố tại sân chơi này.

Tại đại hội năm nay, Duy Khôi giành huy chương vàng nội dung 50 m bơi ngửa nam với thành tích 25 giây 79. Đồng đội Trịnh Trường Vinh về nhì, giúp TP.HCM chiếm cả hai vị trí dẫn đầu. Anh còn cùng các đồng đội là giành huy chương bạc tiếp sức 4x100 m tự do phối hợp nam nữ với thông số 4 phút 01 giây 14, vượt kỷ lục đại hội cũ.

Trần Duy Khôi tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của đội bơi TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Một gương mặt nổi bật khác của đội bơi chủ nhà là Lương Jérémie Loic Nino. Kình ngư này giành 4 huy chương vàng ở các nội dung 100 m tự do, 50 m tự do, 50 m bướm và tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam. Đáng chú ý, thành tích 50 m bướm giúp Nino phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội.

Bên cạnh bơi lội, TP.HCM còn ghi dấu ấn khi giành vị trí nhất toàn đoàn môn cầu lông và tấm huy chương vàng kiếm liễu được chờ đợi suốt 20 năm.

Ở môn taekwondo, Châu Tuyết Vân tiếp tục mang về thành tích cho thể thao thành phố. Ở tuổi 36, nữ võ sĩ cùng Hồ Thanh Ân giành huy chương vàng nội dung quyền đôi nam nữ. Em gái cô, Châu Ngọc Tuyết Sang, cũng đoạt huy chương bạc quyền cá nhân nữ trong lần đầu tham dự đại hội.

Với Tuyết Vân, đây là kỳ đại hội thứ năm trong sự nghiệp, đánh dấu 20 năm gắn bó với sân chơi này. Nữ võ sĩ cho biết cô hạnh phúc khi giành huy chương vàng trên sân nhà, đồng thời đánh giá sự cạnh tranh năm nay rất quyết liệt do trình độ giữa các vận động viên ngày càng sát nhau. Cô cũng xem thành tích của em gái là khởi đầu tích cực, tạo động lực để Tuyết Sang hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Hơn 17.000 vé miễn phí

Sức nóng của đại hội không chỉ thể hiện qua cuộc đua huy chương. Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 26/11, có 17.003 vé xem thi đấu miễn phí được phát cho người dân. Cổng thông tin đại hội cũng ghi nhận 44.267 lượt truy cập.

Đáng chú ý, khán giả trẻ chiếm hơn 91% tổng số vé. Trong đó, nhóm từ 18 đến dưới 45 tuổi nhận 13.265 vé, nhóm dưới 18 tuổi nhận 2.316 vé. Số còn lại thuộc về nhóm từ 45 tuổi trở lên. Đây là tín hiệu tích cực về khả năng thu hút công chúng của sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Đông đảo khán giả có mặt tại CLB bơi Phú Thọ, tạo không khí sôi động cho các cuộc tranh tài ở môn bơi. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố triển khai nhiều kênh truyền thông để người dân dễ dàng cập nhật lịch thi đấu, địa điểm và thông tin vận động viên. Thành phố chủ trương mở cửa miễn phí tại những địa điểm thi đấu phù hợp, bảo đảm an toàn và sức chứa để người dân có thể trực tiếp cổ vũ các vận động viên.

Theo ông Nhân, việc ứng dụng công nghệ cần hướng đến mục tiêu thiết thực là giúp công chúng tiếp cận đại hội thuận tiện hơn.

Công tác tổ chức cũng được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp. Nổi bật là Nhà thi đấu Phú Thọ, công trình từng phục vụ SEA Games 2003. Được cải tạo từ tháng 4/2025, nhà thi đấu có gần 14.000 m² sàn được sửa chữa, nâng cấp, cùng hệ thống mái vòm, mặt sân, khán đài, điều hòa, âm thanh và ánh sáng. Công trình có sức chứa khoảng 5.000 chỗ, hướng đến khả năng phục vụ các sự kiện thể thao lớn trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, việc hợp lực nguồn lực thể thao của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây góp phần tăng cường sức mạnh cho thành phố cả trong thi đấu lẫn tổ chức. Ông đánh giá ý nghĩa lớn của kỳ Đại hội không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng thông qua thể thao.