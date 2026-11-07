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Thể thao

Wenger sắp thách thức Infantino?

  • Thứ bảy, 7/11/2026 19:23 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Theo L'Equipe, Arsene Wenger có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Gianni Infantino trong cuộc đua quyền lực tại cơ quan bóng đá lớn nhất thế giới.

Wenger có thể ứng cử ghế Chủ tịch FIFA.

Ở tuổi 77, Wenger nhận được sự vận động từ nhiều nhân vật trong làng bóng đá quốc tế nhằm tham gia cuộc đua với Infantino. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, chiến lược gia người Pháp được cho là ngày càng nghiêm túc cân nhắc khả năng ứng cử.

Wenger hiện giữ chức Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Với nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện, tầm ảnh hưởng rộng và uy tín trong làng bóng đá, ông được xem là gương mặt có đủ sức tạo ra thách thức đáng kể đối với Infantino.

Đáng chú ý, Wenger sở hữu mối quan hệ và sự tín nhiệm nhất định tại châu Phi cũng như châu Á. Việc không xuất thân từ hệ thống UEFA cũng có thể trở thành lợi thế, giúp ông nhận được sự ủng hộ từ một số Liên đoàn muốn tìm kiếm sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo FIFA.

Theo L'Equipe, một số quan chức cấp cao của FIFA cũng khuyến khích Wenger bước vào cuộc đua. Nếu trúng cử, cựu thuyền trưởng Arsenal có thể chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ, xét đến tuổi tác của ông. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào quyết định chính thức trong những ngày tới.

Wenger không phải cái tên duy nhất có ý định cạnh tranh với Infantino. Kozo Tashima, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, công khai ý định tham gia tranh cử. Sự xuất hiện của những ứng viên tiềm năng khiến cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất FIFA hứa hẹn trở nên đáng chú ý hơn.

Trong khi đó, Infantino đang hướng tới nhiệm kỳ tiếp theo sau những tranh cãi liên quan đến quá trình điều hành FIFA thời gian qua. Chủ tịch người Thụy Sĩ vẫn là ứng viên đáng gờm, nhưng sự xuất hiện của những đối thủ có uy tín như Wenger có thể khiến hành trình tái đắc cử không còn dễ dàng.

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