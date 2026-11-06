Argentina ra quyết định với áo số 10 của Messi

Theo TyC Sports, đội tuyển Argentina sẽ không trao áo đấu số 10 cho bất kỳ cầu thủ nào trong loạt trận quốc tế thuộc dịp FIFA Days tháng 11 sắp tới.

Sau khi Lionel Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, tuyển Argentina và Lionel Scaloni quyết định để trống số áo này, tận dụng quy chế không bắt buộc cố định số áo ở các trận giao hữu.

Danh tính cầu thủ chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ chỉ được công bố khi vòng loại World Cup 2027 khu vực Nam Mỹ khởi tranh. Khoảng thời gian này giúp ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Argentina có thêm sự cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra cái tên xứng đáng nhất.

Hiện tại, tiền vệ Nico Paz của câu lạc bộ Como đang là ứng viên hàng đầu nhờ phong độ xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ lẫn các trận giao hữu gần đây của đội tuyển. Valentin Barco cũng công khai lên tiếng ủng hộ người đồng đội, ca ngợi tài năng vượt trội và những màn thể hiện ấn tượng của Paz mỗi khi được trao cơ hội.

Bên cạnh Paz, ba gương mặt khác cũng nằm trong danh sách cân nhắc thừa kế số áo biểu tượng này vào năm sau gồm có Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea) và tài năng trẻ Franco Mastantuono.

Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới, Argentina sẽ chạm trán hai đối thủ đáng gờm là Uruguay (14/11) và Costa Rica (17/11). Huấn luyện viên Scaloni xem đây là cơ hội để đưa ra những thử nghiệm sau khi Messi chính thức rời tuyển.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.