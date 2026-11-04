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Thể thao

Danh sách tuyển Argentina với nhiều gương mặt lạ khi không còn Messi

  • Thứ tư, 4/11/2026 06:39 (GMT+7)
  • 44 phút trước

HLV Lionel Scaloni công bố danh sách triệu tập đầu tiên không còn người đội trưởng huyền thoại, với nhiều tài năng trẻ được trao cơ hội khẳng định mình.

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Danh sách triệu tập của tuyển Argentina.

Đội tuyển Argentina chuẩn bị bước vào hai trận giao hữu cuối cùng trong năm, lần lượt gặp Uruguay và Costa Rica. Đây cũng là đợt tập trung đặc biệt khi Lionel Scaloni lần đầu công bố danh sách triệu tập kể từ khi Messi quyết định chia tay tuyển quốc gia sau sự nghiệp lẫy lừng.

Việc không có Messi đặt ra bài toán lớn cho nhà cầm quân người Argentina. Trong nhiều năm, siêu sao Inter Miami không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của nhà vô địch World Cup 2022. Giờ đây, Scaloni phải tìm cách phân bổ trách nhiệm sáng tạo và ghi bàn cho những nhân tố còn lại.

Julian Alvarez và Alexis Mac Allister được kỳ vọng trở thành những đầu tàu mới. Bên cạnh đó, Enzo Fernandez, Nico Paz và Thiago Almada sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng kiểm soát bóng cũng như tính sáng tạo ở tuyến giữa.

Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt lạ lẫm đối với người hâm mộ. Trong đó, trung vệ Aaron Anselmino thuộc biên chế Chelsea được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Argentina. Dù vậy, cầu thủ 21 chưa có cơ hội ra sân ở đấu trường Premier League.

Bất ngờ lớn nhất là trường hợp Emiliano Martinez vẫn có tên dù vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương hàm. Thủ môn của Chelsea chưa trở lại thi đấu, buộc Scaloni phải chuẩn bị phương án dự phòng với Geronimo Rulli, Juan Musso và Santiago Beltran.

Với hai trận gặp Uruguay và Costa Rica trong tháng 11, tuyển Argentina phải thích nghi với cuộc sống thiếu Messi và cần tìm ra những thủ lĩnh mới để tiếp tục duy trì vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới.

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