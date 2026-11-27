Ingvar Jonsson, thành viên tuyển Iceland tạo nên cú sốc trước tuyển Anh tại EURO 2016, qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Bóng đá Iceland nhận tin buồn sau sự ra đi của Ingvar Jonsson. Ảnh: Instagram/@ingvarj1.

Bóng đá Iceland đón nhận tin buồn khi thủ môn Ingvar Jonsson qua đời hôm 25/11, hưởng dương 37 tuổi. Anh được chẩn đoán mắc ung thư hồi đầu năm nay. Sự ra đi của Jonsson khép lại cuộc đời của một trong những thành viên thuộc thế hệ tuyển Iceland làm nên kỳ tích tại EURO 2016.

Thông tin được CLB VIkingur ReykjavIk, đội bóng mà Jonsson đang khoác áo, xác nhận hôm 26/11. Trong thông báo trên mạng xã hội, đội bóng Iceland bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của thủ thành này.

"Với nỗi buồn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi đau đớn thông báo rằng người bạn thân yêu và đồng đội của mình, Ingvar JOnsson, thủ môn của VIkingur, đã qua đời hôm thứ Tư, bên cạnh những người thân yêu", CLB viết.

Jonsson được nhớ đến nhiều nhất khi góp mặt trong đội hình tuyển Iceland tham dự EURO 2016 tại Pháp. Khi đó, đội bóng nhỏ bé đến từ Bắc Âu trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu. Iceland vượt qua vòng bảng, sau đó đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết.

Chiến thắng trước tuyển Anh được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử EURO. Iceland không sở hữu nhiều ngôi sao đình đám, nhưng gây ấn tượng nhờ tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật và sự gắn kết tập thể.

Jonsson không được HLV trao cơ hội ra sân tại giải đấu năm đó. Tuy nhiên, anh vẫn là một phần của tập thể viết nên trang sử đáng nhớ nhất bóng đá Iceland. Sau 10 năm, chiến tích ấy vẫn được người hâm mộ nhắc lại như biểu tượng cho tinh thần quật cường của đội tuyển.

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