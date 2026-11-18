Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM). Sân khấu được thiết kế theo hướng mở, tận dụng cảnh quan ven sông cùng những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cầu Ba Son làm phông nền.