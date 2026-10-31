8 môn thế mạnh của Việt Nam vắng mặt tại SEA Games 34

Môn vật bị loại hoàn toàn khỏi chương trình SEA Games 34. Tại kỳ đại hội trước, các đô vật Việt Nam giành 10 HCV, chỉ xếp sau điền kinh (12 HCV) trong danh sách những môn mang về nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn. Trước khi chương trình thi đấu được chốt, Ủy ban Olympic Việt Nam từng đề xuất đưa môn vật trở lại nhưng không được chấp thuận. Ảnh: Cấn Tất Dự/Facebook.