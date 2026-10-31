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Thể thao

Việt Nam sẽ sớm nhận 25 triệu USD từ FIFA

  • Thứ bảy, 31/10/2026 11:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bóng đá Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận gói hỗ trợ phát triển lên tới 25 triệu USD trong chu kỳ 2027-2030, theo định hướng tài chính mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

FIFA hỗ trợ các liên đoàn thành viên một số tiền lớn. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch mở rộng ngân sách cho 211 liên đoàn thành viên vừa được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tái khẳng định tại lễ bế mạc U15 World Cup & Festival ở Azerbaijan vào ngày 30/10.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, ông Infantino nhấn mạnh bước nhảy vọt về tài chính: "Thời điểm tôi đắc cử Chủ tịch FIFA cách đây 10 năm, mỗi liên đoàn chỉ nhận 250.000 USD mỗi năm, tức 1 triệu USD cho một chu kỳ 4 năm. Hiện tại, Hội đồng FIFA đã quyết định nâng con số này lên mức 25 triệu USD. Toàn bộ nguồn kinh phí khổng lồ ấy sẽ được tập trung đầu tư cho bóng đá trẻ, các tài năng nam nữ và công tác ươm mầm trên toàn cầu".

Người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh cũng phân tích thêm: "Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, bởi tài chính không tự nhiên xuất hiện. Chúng tôi đã phải nỗ lực lớn để tạo ra nguồn ngân sách này, nhằm đem lại thêm nhiều cơ hội cho các em nhỏ trên khắp thế giới. Đó là động lực để FIFA tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ".

Thông điệp từ ông Infantino củng cố triển vọng FIFA sắp chính thức thông qua gói ngân sách mang tính lịch sử này. Đáng chú ý, FIFA không dừng lại ở cam kết trên văn bản mà đã bắt đầu triển khai các buổi thảo luận trực tiếp với từng liên đoàn thành viên, bao gồm Việt Nam, nhằm thống nhất quy trình giải ngân và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tại giải U15 World Cup lần này, U15 Việt Nam đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng tổng, đứng thứ 4 tại Đông Nam Á, sau những cái tên quen thuộc như Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

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Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.

Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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