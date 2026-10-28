FIFA khiến bóng đá Nhật Bản chia rẽ

Bóng đá Nhật Bản dậy sóng khi Takeshi Okada quyết định từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá (JFA), sau những bất đồng liên quan đến định hướng quản trị bóng đá quốc tế.

Ông Okada từ chức.

Cựu HLV tuyển Nhật Bản cho biết ông không thể chấp nhận những diễn biến gần đây xung quanh FIFA World Cup 2026, đặc biệt trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Quyết định của Okada có hiệu lực từ ngày 24/10, khép lại nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 3/2016. Trong thông báo trên trang chủ JFA, chiến lược gia 70 tuổi nhấn mạnh thể thao phải giữ được những giá trị cao đẹp và ý nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, những động thái gần đây liên quan đến World Cup 2026 tạo ra khoảng cách quá lớn giữa niềm tin của ông với cách các tổ chức bóng đá hành động. Vì vậy, ông cho rằng mình không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.

Động thái này diễn ra sau khi AFC tổ chức đại hội bất thường tại Tokyo và tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Infantino. Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh sự đoàn kết của bóng đá châu Á là sức mạnh lớn nhất, đồng thời khẳng định Liên đoàn sẵn sàng tiếp tục hợp tác với người đứng đầu FIFA.

Lập trường này được cho là đi ngược với quan điểm cá nhân của Okada, khiến ông quyết định rời khỏi bộ máy lãnh đạo JFA.

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi lớn.

Dù vậy, ông Okada thừa nhận Nhật Bản có những lý do thực tế để duy trì quan hệ chặt chẽ với AFC, bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế và sự phát triển của bóng đá nước này. Ông hiểu những tính toán của Liên đoàn, nhưng không muốn tiếp tục tham gia vào định hướng mà bản thân không đồng tình.

Trong khi đó, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong khu vực và cho rằng Nhật Bản cần duy trì lập trường phù hợp với định hướng chung của AFC để bảo đảm quan hệ quốc tế cũng như lợi ích của bóng đá nước nhà. Ông tôn trọng quyết định từ chức của Okada, dù sự ra đi này diễn ra trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Okada là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của bóng đá Nhật Bản, từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự World Cup 1998 và 2010. Việc ông rời vị trí lãnh đạo không chỉ gây chú ý bởi tầm vóc của nhân vật, mà còn làm nổi bật những khác biệt về quan điểm trong cách điều hành bóng đá châu Á và thế giới.