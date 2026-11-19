Chiều 19/11, trước trận ra quân gặp Bỉ ở U17 World Cup, ông Cristiano Roland muốn các học trò tận hưởng cơ hội hiếm có, thi đấu tự tin và không phải nuối tiếc khi rời sân.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân tại U17 World Cup. Ảnh: VFF.

“Cơ hội đến với giải lần này là duy nhất. Tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng đá”, HLV Cristiano Roland chia sẻ trước trận ra quân của U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ tại U17 World Cup vào 20/11.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết đó cũng là điều ông thường xuyên nhắc nhở các học trò trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. “Đó cũng là một trong những mục tiêu tôi dặn các em hàng ngày, đó là khi chơi bóng đá phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái. Cùng với đó là sự tự tin trên hết để chúng ta có thể chơi hết mình”, ông nói.

Nhìn lại hai tháng chuẩn bị vừa qua, HLV Roland đánh giá từng giai đoạn đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện đội bóng. Ông cũng ý thức được những thử thách mà U17 Việt Nam phải đối mặt khi bước ra sân chơi thế giới.

“Với các đối thủ ở giải thế giới lần này, tất cả đều là những thử thách rất lớn. Trong trận đấu ngày mai, tôi chỉ muốn các cầu thủ của mình thể hiện một cách tốt nhất, các em chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì mình đã làm”, HLV Roland nhấn mạnh.

Về chuyên môn, HLV Roland cho biết U17 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì cách chơi đã xây dựng trước đó. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn cho các cầu thủ khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới.

“Các em hiểu rõ ràng là các đối thủ ở giải thế giới này đều là những thử thách lớn hơn rất nhiều, yêu cầu kỹ thuật cũng như sự phối hợp và lối chơi của chúng ta phải nhanh, cường độ cao hơn và chất lượng hơn rất nhiều”, ông phân tích.

Bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn, HLV Roland cũng đề cập đến đặc điểm tâm lý của các cầu thủ ở lứa tuổi U17: “Tôi cũng hiểu rõ các cầu thủ đều còn rất trẻ, kể cả vấn đề cân bằng tâm lý và tinh thần chiến đấu cũng là điều tôi luôn trao đổi với các em. Kể cả có sai hay hỏng thì quan trọng nhất là các em cảm thấy hạnh phúc và hân hoan khi chơi bóng và cố gắng làm hết mình”, nhà cầm quân này chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil chú trọng cả yếu tố tâm lý, sự tự tin và niềm vui chơi bóng của các học trò. Ảnh: VFF.

Khi được hỏi về khả năng U17 Việt Nam tạo bất ngờ trước Bỉ, HLV Roland không đưa ra dự đoán về kết quả. Ông nhấn mạnh các cầu thủ cần thực hiện đúng những gì ban huấn luyện đã chuẩn bị.

“Tất cả những vấn đề ban huấn luyện đã chuẩn bị về chiến lược và chiến thuật của trận đấu thì các em phải cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện nó. Biết được các đối thủ ở giải thế giới lần này đều là những đội bóng đứng đầu ở châu lục của họ, nhưng tôi vẫn muốn các em cảm thấy hân hoan và thoải mái, để sau trận đấu các em không phải thất vọng hay tiếc nuối”, ông nói.

Khi được hỏi liệu New Zealand có phải đối thủ mà U17 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành điểm, HLV Roland cho biết: “Tôi nghĩ ở thời điểm này, chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu với Bỉ và vào lối chơi của chính mình. Mục tiêu trước mắt là làm sao để các cầu thủ chuẩn bị thật tốt nhằm thi đấu một trận đấu hay trước Bỉ. Sau đó, chúng tôi mới tiếp tục suy nghĩ và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.