Có bàn dẫn trước từ phút thứ 3, CLB Công an Hà Nội vẫn nhận thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta'zim ở ASEAN Club Championship tối 19/11.

Johor Darul Ta'zim lội ngược dòng đánh bại CLB Công an Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Dân.

Được đánh giá cao hơn về lực lượng và đẳng cấp, Johor Darul Ta'zim (Malaysia) lại bất ngờ thi đấu lép vế trong những phút đầu trước đội chủ nhà CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Từ pha phối hợp một chạm với Alan Grafite ở trung lộ, Bryan Perea thoát xuống, vượt qua thủ môn bên phía Johor Darul Ta'zim. Trong nỗ lực lùi về cản phá, hậu vệ đội khách đưa bóng vào lưới nhà, giúp CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng sớm, đội chủ sân Hàng Đẫy tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội. Phút 12, Lê Văn Đô bứt tốc đón đường chọc khe của Stephan Mauk rồi căng ngang cho Bryan Perea, nhưng hàng thủ đội khách kịp thời phá bóng.

Bốn phút sau, cú sút của Alan chạm người Perea đổi hướng, đưa bóng dội cột dọc. Đến phút 20, Alan có cơ hội đối mặt thủ môn Zubiaurre nhưng lại sút vọt xà. Phút 29, Bryan Perea tiếp tục khiến khung thành đại diện đến từ Malaysia chao đảo với cú sút chìm, đưa bóng dội cột dọc.

Đội khách cũng có một số tình huống đáp trả. Phút 13, Dani Bolt đột phá từ cánh trái rồi dứt điểm kỹ thuật, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã chọn đúng vị trí để bắt gọn bóng. Đến phút 36, Jairo có cơ hội dứt điểm trong vùng cấm sau đường căng ngang của Medina, song bóng đi vọt xà.

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho CLB Công an Hà Nội. Đội chủ nhà chơi lấn lướt, có hai lần đưa bóng trúng cột dọc nhưng chưa thể gia tăng cách biệt.

Johor Darul Ta'zim thi đấu áp đảo ở hiệp hai. Ảnh: Minh Dân.

Sau giờ nghỉ, Johor Darul Ta'zim đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 47, đội khách đưa bóng vào lưới Nguyễn Filip sau tình huống Jairo da Silva căng ngang, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ba phút sau, Oscar Arribas quân bình tỷ số cho Johor Darul Ta'zim bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt từ sát mép vùng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành.

Đến phút 60, đội khách hoàn tất màn ngược dòng. Từ pha phản công tốc độ, Jairo da Silva kiến tạo để Marcos Guilherme dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.

CLB Công an Hà Nội nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Phút 71, Lê Văn Đô thoát xuống đối mặt thủ môn Zubiaurre sau pha phối hợp với Quang Hải và Alan, song cú dứt điểm quá hiền. Đến phút 82, Alan một lần nữa khiến khung thành đội khách chao đảo với cú sút căng trong thế đối mặt, nhưng bóng lại dội cột dọc.

Đội chủ nhà phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Phút 86, Jairo đi bóng vượt qua hai hậu vệ đội chủ nhà trước khi kiến tạo để Arribas đánh bại Nguyễn Filip, nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 90, Quang Hải đưa được bóng vào lưới Johor sau pha phối hợp với Perea và Lê Văn Đô, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định Perea việt vị. Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội nhận thất bại 1-3 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Johor Darul Ta'zim là thế lực số một của bóng đá Malaysia với 12 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Theo Transfermart, đội bóng này sở hữu lực lượng được định giá khoảng 15,93 triệu euro, cao gần 2,5 lần so với mức 6,45 triệu euro của CLB Công an Hà Nội. Trước trận đấu này, Johor Darul Ta'zim cũng đang duy trì chuỗi 114 trận bất bại tại giải Malaysia.

Trước đó một ngày, đại diện khác của Việt Nam là CLB Công an TP.HCM đã giành được chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan) trên sân Bình Dương tối 19/11. Như vậy, trong hai đại diện Việt Nam tham dự ASEAN Club Championship, chỉ CLB Công an TP.HCM giành được điểm ở lượt trận này.