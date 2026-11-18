Sau thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM tại ASEAN Club Championship, ông Raul Caneda thừa nhận đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội, đồng thời đánh giá chiến thắng của đối thủ là xứng đáng.

HLV Raul Caneda thừa nhận CLB Burriram United bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Anh Tiến.

"Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng có những diễn biến ngoài mong đợi khiến đội đánh mất những cơ hội đó. Vấn đề là chúng tôi đã cố gắng nhưng không thực hiện được điều mình muốn. Không tận dụng tốt cơ hội thì phải nhận thất bại", ông Caneda chia sẻ sau trận thua 0-1 trước CLB Công an TP.HCM tại ASEAN Club Championship tối 18/11.

Đánh giá về đối thủ, HLV Buriram United dành lời khen cho tinh thần thi đấu của đội chủ nhà: "Các cầu thủ CLB Công an TP.HCM rất nhiệt huyết, thi đấu ấn tượng và kết quả họ đạt được là xứng đáng. Trong hiệp một, chúng tôi kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thực hiện tốt các pha bóng trong vòng cấm đối phương".

Ở chiều ngược lại, HLV Arthur Diles của CLB Công an TP.HCM hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

"Kết quả hôm nay rất xuất sắc. Toàn đội đã cố gắng hết sức trong tập luyện. Mỗi cầu thủ như một chiến binh, tạo ra nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Hàng thủ hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường có bàn thắng", HLV Arthur Diles nói.

Nhà cầm quân này cũng giải thích về việc sử dụng nhân sự trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Theo ông, Quang Kiệt đã bỏ lỡ một số buổi tập trước trận nên ban huấn luyện phải kiểm soát chế độ tập luyện và dinh dưỡng để cầu thủ trẻ phục hồi thể lực. Trong khi đó, Olaha Mạnh Đức được rút ra sớm do gặp chấn thương nhẹ.

"Điều đó cũng tạo cơ hội cho những cầu thủ Việt Nam khác tham gia. Khi đội ghi bàn, trên sân có 10 cầu thủ Việt Nam. Một số người trong đó chưa có nhiều cơ hội thi đấu. Vì vậy, đây là chiến thắng rất ý nghĩa", ông Diles chia sẻ.

Sau trận đấu, HLV Arthur Diles cho biết sẽ chuyển sự tập trung sang V.League. "Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục, bởi CLB đã thi đấu rất nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt cả thể chất lẫn tinh thần cho những trận đấu tiếp theo", ông nói.

Thủ môn Lê Giang Patrik cũng dành nhiều lời khen cho người đồng đội Nguyễn Thái Quốc Cường, tác giả bàn thắng quyết định ở phút 88.

"Tôi và Quốc Cường đã tập luyện cùng nhau 3 năm. Tôi chứng kiến sự phát triển của cậu ấy không chỉ trên sân mà còn qua nỗ lực mỗi ngày. Hôm nay, Quốc Cường là cầu thủ quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng", thủ môn Việt kiều chia sẻ.

Thủ thành Lê Giang Patrik giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Anh Tiến.

Nói về cơ hội giành Quả bóng vàng, Lê Giang cho biết: "Tôi không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ cố gắng thi đấu tốt cho CLB. Nếu có cơ hội đạt được danh hiệu, tôi sẽ rất vui. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thành công của đội bóng. Tôi đã ở Việt Nam 4 năm và muốn tạo ra lịch sử".