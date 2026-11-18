Hậu vệ Justin Hubner tiết lộ phải có vệ sĩ mỗi khi trở về Indonesia, từng được Tổng thống Indonesia tặng đồng hồ Rolex và kiếm nhiều tiền từ quảng cáo hơn lương thi đấu.

Justin Hubner (áo đỏ) chia sẻ những đãi ngộ đặc biệt khi lựa chọn thi đấu cho tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi không thể đi lại bình thường ở đó. Tôi cần có vệ sĩ và liên đoàn là bên sắp xếp việc này. Cảm giác cứ như tôi là Cristiano Ronaldo ở đó vậy. Mọi người ở Hà Lan sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Ai cũng muốn tiếp cận tôi", hậu vệ tuyển Indonesia Justin Hubner chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Hà Lan Voetbal International (VI).

Cầu thủ đang khoác áo Fortuna Sittard cho biết cuộc sống tại Indonesia hoàn toàn khác so với Hà Lan. Anh có thể tự do đi lại tại thành phố Sittard (Hà Lan), nhưng Hubner gần như không thể tận hưởng những hoạt động bình thường khi trở về Indonesia.

Theo VIVA, sự nổi tiếng của trung vệ 23 tuổi đến từ việc anh là một trong những gương mặt được chú ý nhất của bóng đá xứ vạn đảo. Mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng, Hubner thường thu hút đông đảo người hâm mộ. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải bố trí vệ sĩ để đảm bảo an ninh cho cầu thủ.

Bên cạnh sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, Hubner còn tiết lộ những đặc quyền mà anh nhận được khi lựa chọn khoác áo đội tuyển Indonesia: "Khi chúng tôi đánh bại Trung Quốc ở vòng loại World Cup mùa trước, tất cả chúng tôi đều được tổng thống tặng một chiếc đồng hồ Rolex. Bạn có thể thấy điều đó ở đâu nữa chứ? Còn ở Fortuna, nếu trở thành cầu thủ hay trận, chúng tôi chỉ nhận được một thanh chocolate".

Chiếc đồng hồ được Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tặng các tuyển thủ Indonesia là Rolex GMT-Master II, có giá trị ước tính khoảng 16.000 USD (tương đương 411 triệu đồng).

Với cầu thủ sinh ra tại Den Bosch (Hà Lan), những trải nghiệm trên cho thấy sự khác biệt giữa hai môi trường bóng đá, từ cách người hâm mộ đối xử với cầu thủ đến những phần thưởng khi lựa chọn thi đấu cho tuyển Indonesia. "Tôi đang sống ở hai thế giới khác biệt", Hubner chia sẻ thêm.

Justin Hubner hiện đá chính cho Fortuna Sittard tại Eredivisie, hạng đấu cao nhất của bóng đá Hà Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 có giá gần 1 triệu euro. Ảnh: Minh Chiến.

Sự nổi tiếng tại Indonesia cũng mở ra cho Hubner nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập bên ngoài sân cỏ. Trung vệ này hiện có khoảng 4,3 triệu người theo dõi trên Instagram, thuộc nhóm cầu thủ sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất tại giải VĐQG Hà Lan. Theo tiết lộ của Hubner, sức hút trên mạng xã hội giúp anh nhận được nhiều hợp đồng tài trợ và quảng cáo. Đáng chú ý, thu nhập từ các hoạt động này thậm chí còn cao hơn tiền lương anh nhận được khi thi đấu chuyên nghiệp cho Fortuna Sittard.

Những chia sẻ của Hubner cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của các tuyển thủ nhập tịch đối với công chúng Indonesia, nơi bóng đá nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Justin Hubner không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trung vệ Indonesia từng gây chú ý khi có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội sau thất bại 0-3 của đội nhà trước Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 hôm 3/8. Hubner nhắc lại những chiến thắng của Indonesia trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026, đồng thời cho rằng ASEAN Cup không phải giải đấu chính thức của FIFA. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên sau đó đáp trả bằng bình luận ngắn gọn: "Nói nhiều quá".

Đến ngày 5/10, sau khi cùng Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, Hubner tiếp tục thu hút sự chú ý với màn ăn mừng được xem là lời đáp trả Nguyễn Hai Long. Cụ thể, trung vệ này chỉ tay vào logo FIFA ASEAN Cup trên tay áo, sau đó bĩu môi và dang rộng hai tay. Đây là những động tác Hai Long từng thực hiện sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia.