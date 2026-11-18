HLV Alexandre Polking hỏi ngược lại phóng viên khi nhận thắc mắc về Nguyễn Đình Bắc trong buổi họp báo sáng 18/11, trước trận CLB Công an Hà Nội gặp Johor Darul Ta'zim.

Thông thường, HLV Polking trả lời một mạch hết cả câu, nhưng riêng trong câu hỏi về Đình Bắc, ông nói từng ý một, để phiên dịch rõ ràng cho phóng viên. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

"Tôi biết phóng viên sẽ hỏi thế này. Điều đó hơi nhạy cảm khi tôi là HLV trưởng. Tôi cũng muốn thật sự rõ ràng về vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng làm thế nào để mọi người hiểu cặn kẽ. Đầu tiên, quan trọng nhất, cả Việt Nam rất yêu mến Đình Bắc. Vì cậu ấy là cầu thủ hay, là chàng trai tuyệt vời", HLV Alexandre Polking trả lời về dự định sử dụng Nguyễn Đình Bắc.

Tiền đạo sinh năm 2004 vừa chơi trọn 90 phút giữa tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan tối 17/11. Vừa trở lại CLB Công an Hà Nội, anh tiếp tục có thể ra sân trước Johor Darul Ta'zim ở Cúp các CLB Đông Nam Á vào ngày 19/11.

"Nếu bạn hỏi tôi giữa CLB và đội tuyển, bên nào quan trọng hơn. Tôi sẽ trả lời là đội tuyển. Cuối cùng, tôi muốn hỏi các bạn, mọi người nghĩ tôi cần làm gì để tốt nhất cho cầu thủ khi CLB Công an Hà Nội trải qua lịch thi đấu dày đặc thế này. Đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi đang được CLB Công an Hà Nội trả lương. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ. Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi. Tôi không thể giết chết Bắc. Chúng ta không thể giết cậu ấy", chiến lược gia 50 tuổi nói thêm.

Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan so sánh giải giao hữu Casper Cup của tuyển Việt Nam với các trận của CLB Công an Hà Nội ở cúp châu Á và cúp Đông Nam Á. Ông khẳng định "đây chỉ là quan điểm cá nhân" trước khi xác nhận lập trường đề cao các trận đấu cấp CLB hơn đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Đình Bắc là cầu thủ CLB Công an Hà Nội duy nhất lên tuyển ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11. Hàng loạt ngôi sao khác của đội như Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh... không được gọi vì tuyển Việt Nam muốn tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi. Ông Polking từng cảm ơn người đồng nghiệp Kim Sang-sik vì điều này trong cuộc họp báo sau trận hòa Kyoto Sanga ở vòng bảng AFC Champions League Elite hôm 3/11.

"Quãng nghỉ vừa rồi rất quan trọng cho các cầu thủ CLB Công an Hà Nội sau khi cày ải liên tục. Chúng tôi sắp phải chơi 10 trận chỉ trong khoảng 40 ngày, điều đó rất khắc nghiệt. CLB Công an Hà Nội đã trở lại mạch tập luyện như trước, dù còn một số cầu thủ đang bị đau", nhà cầm mang hai dòng máu Brazil, Đức cho hay.

Đình Bắc trong trận gặp Kyoto Sanga ở AFC Champions League Elite hồi đầu tháng 11. Ảnh: Minh Chiến.

Trở lại với trận gặp Johor Darul Ta'zim, ông Polking đánh giá cao đối thủ. Nhà đương kim vô địch V.League và đương kim vô địch Malaysia đều là những đội rất mạnh trong khu vực. Họ cũng đều đang góp mặt ở AFC Champions League Elite.

"Đây là trận đấu lớn khi CLB Công an Hà Nội gặp đối thủ mạnh. Johor Darul Ta'zim đang có phong độ cao. Tôi đã theo dõi đối thủ này khá lâu từ khi còn làm việc ở Thái Lan. Nhiều cầu thủ từng chơi ở Thai League đã chuyển tới CLB này. Tôi còn là bạn thân của một cựu HLV Johor Darul Ta'zim. Mục tiêu của CLB Công an Hà Nội vẫn vậy: giành chiến thắng. Trên sân nhà, trước sự cổ vũ của cổ động viên nhà, chúng tôi tin rằng mình có thể đạt được mục tiêu đó", cựu HLV CLB TP.HCM kết.

Bên kia chiến tuyến, HLV Xisco Munoz của Johor Darul Ta'zim dành lời khen cho các ngoại binh Leo Artur, Damian Sabater, Frans Putros và Bryan Perea bên phía CLB Công an Hà Nội: "Leo có khả năng chuyền quyết định và tầm nhìn. Putros tranh chấp tay đôi rất hay. Sabater nổi bật ở kỹ năng chuyền bóng chuyển hướng tấn công. Perea cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành 3 điểm".

"CLB Công an Hà Nội có khả năng chuyển đổi trạng thái, khai thác khoảng trống ấn tượng và có chiến thuật, cách tổ chức tốt, nhiều cầu thủ tấn công hay. Johor Darul Ta'zim cũng rất thích bầu không khí bóng đá ở Việt Nam", Shane Thomas Lowry, cầu thủ dự họp báo cùng HLV Xisco, cho hay.

"Ở đây, cổ động viên Việt Nam luôn tới sân rất đông, tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt và gây áp lực cho đối thủ. Nhưng chúng tôi rất thích không khí như thế. Johor Darul Ta'zim từng thi đấu ở nhiều giải lớn, trải qua nhiều trận đấu với áp lực cao. Là cầu thủ, tôi luôn mong càng nhiều khán giả tới sân càng tốt", cựu trung vệ Aston Villa nói thêm.

Trận đấu giữa hai đội thuộc vòng bảng giải vô địch các CLB Đông Nam Á diễn ra lúc 19h15 tối 19/11 trên sân Hàng Đẫy.