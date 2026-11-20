Thất bại 1-4 của Port FC trước Svay Rieng tại Shopee Cup khiến báo chí Thái Lan phẫn nộ, chỉ trích màn trình diễn bạc nhược của bóng đá nội.

Port FC gây thất vọng tại Shopee Cup. Ảnh: Port FC

Thất bại nặng nề 1-4 của Port FC ở cuộc chạm trán Svay Rieng (Campuchia) tại lượt trận thứ hai bảng B Shopee Cup 2026/27 diễn ra vào tối 19/11 thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên truyền thông xứ chùa Vàng.

Hành quân đến sân vận động Quốc gia Techo với tư cách đội đang dẫn đầu Thai League, đại diện Thái Lan lại sụp đổ chóng vánh khi để đối thủ dẫn trước tới bốn bàn, và chỉ có được bàn thắng danh dự của Issam Al-Saabi ở phút bù giờ cuối trận.

Ngay sau trận đấu, hàng loạt tờ báo thể thao lớn tại Thái Lan đã sử dụng những ngôn từ đầy giận dữ và thất vọng để phản ánh màn trình diễn bạc nhược này.

Tờ Daily News dùng từ mang nghĩa "tan tác", "nát bấy" hoặc "thảm hại" ngay trong tiêu đề bài viết để mô tả việc Port FC bị đối thủ đè bẹp. Trong nội dung bài, tờ báo nhấn mạnh sự nhục nhã khi một đội bóng lớn dẫn đầu Thai League lại để đối thủ bị đánh giá yếu hơn áp đảo hoàn toàn và ghi liên tiếp bốn bàn.

Báo chí Thái Lan phẫn nộ với trận thua của Port FC. Ảnh: Daily News.

Trong khi đó, Thairath xoáy sâu vào thành tích bết bát của Port FC trên bảng xếp hạng. Tờ báo liên tục nhấn mạnh tình cảnh "không một điểm số" và việc Port FC "thua trắng" cả hai trận để châm biếm vị trí áp chót bảng B của đội bóng này.

Đáng chú ý, Siam Sport bày tỏ sự thất vọng với bóng đá nội khi cả ba đại diện Thai League gồm Port FC, Buriram United và Ratchaburi FC đồng loạt chưa giành nổi chiến thắng nào sau hai lượt trận.

Tờ báo gọi đây là một "chuỗi kết quả đáng quên", làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của nền bóng đá Thái Lan ở đấu trường khu vực.

Các đại diện tới từ Thái Lan sẽ phải nỗ lực hơn ở những vòng đấu tiếp theo nếu muốn giành vé đi tiếp.

Bảng xếp hạng của Shopee Cup. Ảnh: Asean United FC.

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