Ở tuổi 35, Van Dijk vẫn đáng tin cậy hơn De Ligt, nhưng chính anh từng cần cả một mùa giải để chứng minh mình có thể trở lại sau chấn thương nặng.

De Ligt đá trọn trận gặp Liverpool trong lần đầu trở lại đội hình xuất phát ở Premier League sau 357 ngày.

Người hiểu rõ nhất tình cảnh của Matthijs de Ligt ở Anfield tối 22/11 có lẽ là Virgil van Dijk. Năm 2021, sau 302 ngày vắng mặt vì chấn thương đầu gối, Van Dijk chơi trọn 90 phút trong trận Liverpool thắng Norwich 3-0. Được hỏi ngay sau một ngày trở lại gần như trọn vẹn, trung vệ Hà Lan vẫn thừa nhận cần thêm thời gian mới có thể chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình.

De Ligt có ngày trở lại khó khăn hơn nhiều. Trong lần đầu đá chính ở Premier League sau 357 ngày, anh phán đoán sai đường bóng dẫn đến thẻ đỏ của Leny Yoro ngay phút thứ 8. MU chơi thiếu người gần cả trận và thua Liverpool 0-4 ở vòng 11.

Cuối trận, De Ligt vẫn còn trên sân. Anh đi hết 90 phút đầu tiên trong đội hình xuất phát ở giải mùa này, chỉ có tám phút trong số ấy là được chơi bên cạnh người đá cặp theo tính toán ban đầu của Mauricio Pochettino.

De Ligt mất gì trong 357 ngày?

Muốn biết De Ligt có thực sự sa sút, trước hết phải nhớ anh đang ở đâu khi chấn thương xảy đến. Cầu thủ người Hà Lan chơi 42 trận trên mọi đấu trường trong mùa đầu tại Old Trafford, rồi trở thành lựa chọn số một ở trung tâm hàng thủ MU đầu mùa kế tiếp. Chấn thương lưng khiến cựu sao Bayern phải nghỉ từ tháng 11, phẫu thuật vào tháng 5 và lỡ World Cup 2026.

De Ligt mất gần một năm đúng lúc giành được thứ mà giờ anh phải bắt đầu gây dựng lại: niềm tin của HLV vào mỗi cuối tuần.

Dù vậy, De Ligt xứng đáng bị phê bình ở tình huống bước ngoặt trước Liverpool. Khi Jeremy Jacquet chuyền dài từ phần sân Liverpool, anh có thời gian nhìn bóng. Nếu lùi ngay, De Ligt còn giữ được Alexander Isak trước mặt. Nếu bước lên, anh có cơ hội cắt đường chuyền.

Thoáng chần chừ khiến De Ligt mất cả hai. Yoro chỉ còn cách quay về đuổi theo Isak, rồi tự mắc sai lầm khi phạm lỗi ngay ngoài vùng cấm. Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher trách cả hai trung vệ MU là có lý.

De Ligt mới 19 tuổi khi đá cặp với Van Dijk ở chung kết Nations League 2019.

Điều Pochettino cần xem lại nằm ở phần việc của De Ligt trước khi Yoro phạm lỗi. MU chọn một trung vệ 27 tuổi, từng làm đội trưởng Ajax, đá bên cạnh một cầu thủ 21 tuổi cũng vì những tình huống như thế. Người giàu kinh nghiệm hơn phải đọc ra nguy hiểm sớm, để đồng đội trẻ còn đủ thời gian chọn vị trí.

Ở Anfield, De Ligt chậm một nhịp và đẩy quyết định khó nhất sang Yoro. Chấn thương lưng giải thích vì sao De Ligt thiếu thời gian thi đấu. Còn pha xử lý hỏng vẫn là trách nhiệm của anh. Thế nhưng chính chiếc thẻ đỏ cũng giới hạn những gì có thể kết luận về De Ligt từ trận này.

Phút 22, Pochettino rút Bryan Mbeumo để đưa Harry Maguire vào và chuyển sang sơ đồ 5-3-1. Phần lớn buổi chiều của De Ligt vì thế dành cho việc bảo vệ vùng cấm trong thế thiếu người. MU có đủ căn cứ để chỉ ra anh đã sai ở phút thứ 8. Họ lại chỉ có tám phút để đánh giá cặp trung vệ mà Pochettino định sử dụng. Tỷ số 0-4 dễ khiến hai nhận xét ấy bị gộp làm một.

Van Dijk từng cần bao lâu?

Ở tuổi 35, Van Dijk chơi đủ 900 phút trong 10 vòng đầu Premier League trước khi tiếp MU. Giá trị lớn nhất của anh với Liverpool nằm ở sự đều đặn ấy.

HLV có thể thay hậu vệ biên hay đổi người đá cặp mà vẫn giữ được một người quen chỉ huy ở trung tâm. De Ligt còn cách đàn anh khá xa ở điểm này. Nhưng Van Dijk của hôm nay cũng đã ở cách rất xa Van Dijk trong buổi chiều trở lại trên sân Norwich năm năm trước.

Mùa 2021/22, Van Dijk chơi 51 trận cho Liverpool. Anh góp mặt trong 21 trận giữ sạch lưới ở Premier League, thành tích tốt nhất của cá nhân anh trong một mùa tại CLB tính đến đầu năm 2025.

Những con số ấy cho thấy Van Dijk hồi phục đến đâu. Giả sử chỉ nhìn trận đầu tiên sau chấn thương, người ta cùng lắm biết được anh đủ sức đá trọn 90 phút trước Norwich. Phải đến cuối mùa mới có thể nói Liverpool đã tìm lại được trung vệ trụ cột.

Ở tuổi 35, Van Dijk chơi đủ 900 phút trong 10 vòng đầu mùa.

De Ligt có thể không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Van Dijk. Đó vẫn là một nhận định rất khác với chuyện anh đã hết thời. Năm 2019, khi hai người đá cặp ở chung kết Nations League, Van Dijk 27 tuổi còn De Ligt mới 19. Bảy năm sau, De Ligt vừa bằng tuổi đàn anh trong trận chung kết ấy, nhưng đã mang theo kỳ vọng tích lũy từ những năm làm đội trưởng Ajax rồi khoác áo Juventus, Bayern và MU. Việc sớm nổi tiếng dễ tạo cảm giác anh cũng phải sớm chạm đến giới hạn sự nghiệp. Hai chuyện ấy chẳng có lý do gì phải đi cùng nhau.

Với Pochettino, câu hỏi thiết thực hơn là liệu De Ligt còn có thể trở thành trung vệ tốt nhất của MU, vị trí anh từng nắm trước khi phải mổ lưng. Câu trả lời sẽ đến qua những lần Jacquet khác chuyền dài, một Isak khác chạy sau lưng và người đá cạnh chờ anh quyết định.

Nếu De Ligt vẫn chần chừ khi đã được thi đấu đều đặn, MU có lý do để chọn người khác. Còn ở Anfield, anh mắc một sai lầm đáng trách trong ngày trở lại. Van Dijk hiểu hơn ai hết một trung vệ còn bao nhiêu việc phải làm sau ngày đó.

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