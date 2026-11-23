Mauricio Pochettino trải qua màn ra mắt thảm họa trên cương vị HLV trưởng MU khi lập hai kỷ lục không mong muốn trong thất bại trước Liverpool rạng sáng 23/11.

Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

Tiếp quản MU khi đội bóng đứng thứ hai từ dưới lên trên bảng xếp hạng Premier League, Pochettino kỳ vọng tạo ra cú hích về tinh thần. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Anfield nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Ngay phút thứ 8, Leny Yoro bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak khi tiền đạo Liverpool đang có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Chiếc thẻ đỏ này khiến Pochettino trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League chứng kiến một cầu thủ bị đuổi khỏi sân sớm như vậy ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt một đội bóng.

Kỷ lục trước đó thuộc về Egil Olsen. Cựu HLV Wimbledon từng chứng kiến Dean Blackwell nhận thẻ đỏ ở phút 17 trong trận gặp Watford năm 1999.

Pochettino đi vào lịch sử MU theo cách cay đắng. Ảnh: Reuters.

Chưa kịp ổn định đội hình sau biến cố, MU tiếp tục nhận đòn giáng mạnh. Dominik Szoboszlai thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp từ tình huống Yoro phạm lỗi, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt cho Liverpool khi trận đấu chỉ mới bước sang phút 13.

Với hai bàn thua và một cầu thủ bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một, Pochettino tiếp tục thiết lập cột mốc đáng quên. Ông trở thành HLV đầu tiên chứng kiến đội bóng vừa nhận thẻ đỏ vừa thủng lưới hai lần trong hiệp một của trận ra mắt trên cương vị thuyền trưởng một CLB.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Sang hiệp hai, Rio Ngumoha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 66, trước khi Victor Munoz ấn định chiến thắng cho Liverpool ở phút 82.

Màn ra mắt ác mộng này khiến Pochettino đối diện áp lực khổng lồ ngay từ những ngày đầu tại Old Trafford. Hiện "Quỷ đỏ" đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng, hơn đội chót bảng Crystal Palace 1 điểm.

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