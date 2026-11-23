Cựu hậu vệ MU Gary Neville thất vọng trước màn trình diễn của Matthijs de Ligt và Leny Yoro trong trận "Quỷ đỏ" làm khách trên sân Liverpool rạng sáng 23/11.

Tình huống đáng chú ý xảy ra ngay phút thứ 8 tại Anfield. Từ một đường bóng dài của Liverpool, De Ligt phán đoán sai điểm rơi, để bóng vượt qua đầu và tạo điều kiện cho Alexander Isak thoát xuống đối mặt khung thành MU.

Để sửa sai cho đồng đội, Leny Yoro buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Liverpool. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ trẻ người Pháp vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định này khiến MU phải chơi thiếu người gần như toàn bộ trận đấu.

Yoro phạm lỗi với Isak. Ảnh: Reuters.

Chứng kiến tình huống trên, Neville tỏ ra bất bình. Cựu hậu vệ của "Quỷ đỏ" cũng bất ngờ khi De Ligt được Mauricio Pochettino điền tên vào đội hình xuất phát. Bình luận trên Sky Sports, cựu đội trưởng MU cho biết: "Khi nhìn thấy tên De Ligt trong đội hình xuất phát, tôi thật sự kinh ngạc. Nếu theo dõi cậu ấy trong trận đấu với Como cách đây 4 tuần, bạn sẽ thấy De Ligt chơi rất tệ. Và tình huống vừa qua chỉ là một đường bóng bổng đơn giản vượt qua hàng phòng ngự".

Ngoài De Ligt, Yoro cũng khiến Neville không hài lòng. Cựu hậu vệ MU phân tích thêm: "Yoro phải di chuyển sang hỗ trợ trung vệ đá cặp, nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Khả năng phán đoán rất kém. Đây là sự non nớt và cậu ấy thường xuyên mắc những sai lầm kiểu này".

Cựu danh thủ Jamie Carragher cũng đồng tình với nhận định trên. Cầu thủ từng khoác áo Liverpool thậm chí mô tả đây là "tình huống phòng ngự tệ nhất có thể đến từ hai trung vệ", bởi đường bóng ban đầu thực chất chỉ là một pha phá bóng chứ không phải đường chuyền có chủ đích.

"Chừng nào MU còn sở hữu những hậu vệ như vậy trong đội hình, họ sẽ không có cơ hội giữ sạch lưới", Neville kết luận.

Thảm họa tại Anfield vì thế trở thành bài toán nan giải dành cho Pochettino, đặc biệt khi ông vừa tiếp quản một hàng thủ còn tồn tại quá nhiều vấn đề.

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