Tối 22/11, Brighton bất ngờ thua 0-2 trước Hull City ở vòng 11 Premier League trong trận đấu mà chiếc thẻ đỏ của Joao Costinha trở thành bước ngoặt định đoạt kết quả.

Sau khi Costinha bị đuổi, Brighton thủng lưới liên tiếp 2 bàn.

Brighton hành quân đến sân MKM với sự tự tin cao độ bởi đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, sở hữu chuỗi ba chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Hull City trải qua năm trận không thắng và bị đánh giá thấp hơn đáng kể.

Sự chênh lệch nhanh chóng thể hiện trên sân. Brighton chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát khu trung tuyến và liên tục tổ chức những đợt lên bóng nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Sức ép tiếp tục gia tăng khi Brighton kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu. Dù vậy, những cơ hội tạo ra chưa đủ sắc bén để giúp đội bóng áo xanh khai thông thế bế tắc. Sau giờ nghỉ, Brighton không thay đổi cách tiếp cận. Đội khách duy trì sức ép liên tục, buộc Hull City phải lùi sâu chống đỡ.

Tuy nhiên, bước ngoặt nghiệt ngã xuất hiện ở phút 89. Joao Costinha, trước đó nhận thẻ vàng ở phút 63, tiếp tục bị trọng tài thổi phạt sau tình huống kéo người Sorba Thomas. Tấm thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa hậu vệ Brighton phải rời sân, đẩy đội khách vào cảnh thiếu người đúng thời điểm nhạy cảm nhất.

McBurnie trừng phạt hàng thủ Brighton.

Bi kịch nhanh chóng ập đến với Brighton. Phút 90+2, Oliver McBurnie ghi bàn thắng quý như vàng, đưa Hull City vượt lên dẫn 1-0. Chưa kịp ổn định đội hình, đội khách tiếp tục nhận thêm đòn trừng phạt ở phút 90+4 khi McBurnie hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Chỉ trong ít phút bù giờ, Brighton đánh mất tất cả. Đội bóng đang đứng thứ hai Premier League kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 15 pha dứt điểm, trong đó có 8 lần trúng đích nhưng vẫn trắng tay trước đối thủ trải qua năm trận liên tiếp không thắng.

Sau 11 vòng đấu, Brighton vẫn đứng thứ 2 nhưng bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm với Arsenal. Trong khi đó, Hull City nhảy vọt lên vị trí thứ 11 nhờ chiến thắng bất ngờ này.