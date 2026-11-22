Chỉ cần kiến tạo một bàn trước Liverpool, Bruno Fernandes sẽ có tròn 75 bàn thắng và 75 kiến tạo cho MU tại Premier League.

Bruno Fernandes chỉ còn cách mốc góp công vào 150 bàn tại Premier League một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo.

Phút 96 trận gặp Aston Villa, người chờ bóng trong vùng cấm là Patrick Dorgu, hậu vệ vào sân từ ghế dự bị. Người tạt bóng cho anh lại là Bruno Fernandes, cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho MU hôm ấy. Cú đánh đầu của Dorgu ấn định tỷ số 4-4, cũng là bàn cuối cùng của MU dưới thời Michael Carrick.

Hai tuần sau, Mauricio Pochettino đưa MU tới Anfield đá trận đầu tiên dưới quyền ông. Bruno vẫn đeo băng đội trưởng. Nếu có thêm một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo trước Liverpool, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ trực tiếp góp công vào 150 bàn tại Premier League. Sau 239 trận, anh ghi 75 bàn và kiến tạo 74 lần. Những con số gần như ngang nhau, dù suốt gần bảy năm qua, công việc của Bruno ở MU thay đổi khá nhiều.

Từ 18 bàn thắng đến 21 kiến tạo

Mùa 2020/21, mùa trọn vẹn đầu tiên ở Old Trafford, Bruno ghi 18 bàn tại Premier League. Đến mùa trước, anh ghi 9 bàn, vừa bằng một nửa, nhưng có tới 21 đường chuyền thành bàn.

Trong 35 trận, tiền vệ người Bồ Đào Nha trực tiếp góp công vào 30 bàn thắng của MU. Mùa giải Bruno kiến tạo hay nhất cũng là mùa chỉ riêng số đường chuyền thành bàn của anh đã vượt số pha lập công trong năm anh ghi bàn nhiều nhất.

Đầu mùa này, nhìn danh sách ghi bàn của MU, người ta dễ có cảm giác Bruno lại phải gánh phần việc của các tiền đạo. Anh và Bryan Mbeumo cùng dẫn đầu với 4 bàn. Tuy nhiên, 3 bàn của Bruno đến trong trận thắng Ipswich 5-2. Bàn còn lại là quả phạt đền trước Villa. Cú hat-trick cho thấy anh vẫn sắc bén khi có cơ hội, nhưng riêng trận đấu ấy chưa đủ để Pochettino đi đến kết luận rằng cứ đẩy Bruno lên cao là MU sẽ ghi bàn đều hơn.

Bruno ghi 9 bàn và có 21 kiến tạo sau 35 lần ra sân tại Premier League mùa trước.

Trận hòa Villa gợi ra một cách dùng Bruno hợp lý hơn. Khi MU bị dẫn 0-2, anh nhận trách nhiệm sút phạt đền, mở đầu cuộc gỡ hòa thứ nhất.

Đến phút 96, khi MU lại thiếu một bàn, Dorgu đã có mặt ở vị trí thuận lợi để đánh đầu. Bruno ở ngoài thực hiện quả tạt. Trong cùng một trận, đội trưởng MU vừa là người đồng đội tin cậy để giao cú sút, vừa là người họ chờ nhận đường chuyền quyết định.

Pochettino có thể muốn giữ cho Bruno quyền lựa chọn ấy ở Anfield. Nếu tiền vệ của MU nhận bóng ở khu vực trước vòng cấm, hậu vệ Liverpool phải tính đến cả cú sút lẫn đường chuyền cho Mbeumo.

Khó khăn nằm ở phần việc trước đó. Với lực lượng hiện tại, liệu MU có đưa được bóng đến chân đội trưởng mà không buộc anh phải thường xuyên quay về lấy?

Ai sẽ chuyền bóng cho Bruno?

Carlos Baleba và Manuel Ugarte đều gặp chấn thương trước chuyến làm khách tại Liverpool. Trong đội hình dự kiến của FotMob, Kobbie Mainoo và Youri Tielemans đá ở giữa sân, Bruno chơi ngay sau Mbeumo.

Trên lý thuyết, vị trí ấy cho phép đội trưởng MU ở đủ gần khung thành để dứt điểm, đồng thời nhìn thấy những pha chạy chỗ của tiền đạo phía trước. Đội hình có vận hành được như vậy hay không lại phụ thuộc nhiều vào Mainoo và Tielemans.

Pochettino tiếp tục giao băng đội trưởng cho Bruno trước trận ra mắt trên sân Liverpool.

Hãy hình dung một tình huống đơn giản ở Anfield. Trung vệ MU có bóng, Liverpool đã áp sát, còn đường chuyền vào giữa bị chặn. Bruno lùi xuống nhận, xoay người rồi chuyền lên cho Mbeumo. MU có thể vượt qua được sức ép ban đầu, nhưng khi Mbeumo khống chế bóng, người đáng lẽ ở gần nhất để phối hợp với anh vẫn còn cách khá xa. Một đường chuyền tốt của Bruno giải quyết được khó khăn dưới sân nhà, đồng thời để lộ khoảng trống ở vị trí anh vừa rời đi.

Tình thế sẽ khác nếu Mainoo hoặc Tielemans đưa được bóng lên cho Bruno khi anh đã đứng phía sau hàng tiền vệ Liverpool. Mbeumo lúc ấy có thể chạy vào khoảng trống thay vì phải quay lưng về khung thành chờ đồng đội. Bruno cũng có thời gian quan sát xem nên chuyền ngay, giữ thêm một nhịp hay tự dứt điểm. Với cầu thủ đã có 75 bàn và 74 kiến tạo, Pochettino có lý do để dành cho anh quyết định cuối cùng ấy.

Pochettino chỉ có ba buổi tập trước trận ra mắt. Ông khó thay đổi ngay cách MU lên bóng, nhưng có thể bắt đầu bằng việc giao trách nhiệm rõ hơn cho hai tiền vệ phía sau Bruno. Đội trưởng vẫn cần lùi về khi đồng đội gặp khó. Điều MU nên tránh là để anh phải làm việc ấy thường xuyên đến mức khi bóng lên tới vòng cấm, chính anh lại chưa kịp có mặt.

Trước Villa, Dorgu có cú đánh đầu ở phút 96 vì lúc anh chạy vào vùng cấm, Bruno ở đúng chỗ để đưa bóng tới. Tại Anfield, trước khi chờ đường kiến tạo thứ 75 của đội trưởng, có lẽ người hâm mộ MU nên nhìn vào đường chuyền ngay trước nó. Người tìm được Bruno ở tư thế quay mặt về khung thành Liverpool có thể giúp Pochettino giải quyết phần khó nhất trong trận ra mắt.