HLV Mauricio Pochettino sẽ trực tiếp tham gia đàm phán với Bruno Fernandes, trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc hợp đồng tại Manchester United.

Bruno Fernandes vẫn chưa gia hạn với MU. Ảnh: Reuters.

Tương lai của Bruno tại Old Trafford tiếp tục là dấu hỏi lớn. Sau khoảng 5 tháng thương lượng, tiền vệ người Bồ Đào Nha và MU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Sự xuất hiện của Pochettino trong quá trình đàm phán được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt.

Theo chuyên gia Fabrizio Romano, tân HLV MU sẽ trực tiếp trao đổi với đội trưởng để thảo luận về kế hoạch tương lai. Pochettino không có quyền tự quyết việc gia hạn, bởi thỏa thuận cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo. Tuy nhiên, tiếng nói của ông có thể tác động đáng kể đến lựa chọn của Bruno.

Tiền vệ 32 tuổi được cho là đã từ chối một số đề nghị gia hạn trước đó. Anh muốn hiểu rõ ban lãnh đạo có thực sự đặt niềm tin vào dự án của Pochettino hay không trước khi cam kết gắn bó lâu dài.

Đây là điều tân HLV MU có thể giải quyết. Pochettino cần trình bày vai trò dành cho Bruno trong hệ thống mới, đồng thời khẳng định tiền vệ này vẫn là nhân tố quan trọng ở chu kỳ tiếp theo của đội bóng.

Hợp đồng hiện tại của Bruno hết hạn vào tháng 6/2027. MU có điều khoản gia hạn thêm một mùa, nghĩa là đến mùa Hè 2028. Hai bên vẫn đang bất đồng về thời hạn hợp đồng mới và mức đãi ngộ. Tuổi tác cũng là vấn đề được đội chủ sân Old Trafford cân nhắc, bởi Bruno sẽ bước sang tuổi 33 trong năm 2027.

Kể từ khi gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Bruno ghi 113 bàn sau 341 lần ra sân. Mùa trước, anh lập kỷ lục Premier League với 21 pha kiến tạo, dù đội bóng trải qua nhiều khó khăn.

Các CLB tại Italy, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang quan tâm đến Bruno. Galatasaray từng tìm cách chiêu mộ tiền vệ này, nhưng chưa có thỏa thuận nào được thông qua.

Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.

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