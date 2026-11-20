Dani Alves tuyên bố cảm thấy hạnh phúc trong tù hơn cả quãng thời gian thi đấu bóng đá, dù từng kiếm được hàng triệu euro và sở hữu sự nghiệp lẫy lừng.

Alves thay đổi sau biến cố.

Phát biểu trong một buổi chia sẻ với tư cách người truyền giáo, Alves thừa nhận: "Tôi từng kiếm được hàng triệu euro. Nhưng khi ở trong tù, dù chỉ kiếm được 113 euro, tôi lại hạnh phúc hơn lúc kiếm hàng triệu euro".

Cựu danh thủ 43 tuổi cũng nói về sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống sau biến cố. Anh cho biết bản thân thường xuyên trò chuyện, đặt câu hỏi và tìm thấy sự bình yên trong đức tin. Alves hiện đi nhiều nơi trên thế giới để tham gia các buổi diễn thuyết với tư cách một nhà truyền giáo.

Vì những thay đổi trong suy nghĩ của Alves, cô vợ Joana Sanz quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Cô cho biết chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Alves bị bắt vào tháng 1/2023 sau cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trẻ tại hộp đêm ở Barcelona vào tháng 12/2022. Tháng 2/2024, anh bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, đến tháng 3 cùng năm, cựu hậu vệ được trả tự do sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 1 triệu euro, kết thúc khoảng 14 tháng bị giam giữ trước khi xét xử.

Đến tháng 3/2025, Tòa án cấp cao tại vùng Catalonia đảo ngược phán quyết trước đó và tuyên Alves trắng án trong phiên phúc thẩm. Tòa nhận định bản án ban đầu tồn tại nhiều điểm thiếu nhất quán, trong khi chứng cứ chưa đủ để bác bỏ nguyên tắc suy đoán vô tội.

Trước khi vướng vòng lao lý, Alves là một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới. Anh khoác áo nhiều đội bóng lớn như Barcelona, Juventus và PSG, giành tổng cộng 46 danh hiệu.

Ở cấp tuyển, Alves có 126 lần ra sân cho Brazil, hai lần vô địch Copa America (2007, 2019) và hai lần đăng quang Confederations Cup (2009, 2013).