Real Madrid ký hợp đồng với con trai Marcelo

Enzo Alves chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Real Madrid, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Con trai Marcelo nối nghiệp cha tại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Real Madrid xác nhận Enzo Alves, 16 tuổi, hoàn tất việc ký hợp đồng chuyên nghiệp, kèm điều khoản giải phóng và cơ chế bảo vệ tương xứng với vị thế mới. Thỏa thuận này khẳng định niềm tin dài hạn của CLB dành cho tiền đạo trẻ đang thăng tiến mạnh mẽ tại học viện Valdebebas.

Sự phát triển của Enzo được đánh giá là vượt bậc. Mạnh mẽ, trực diện và giàu năng lượng, anh nhanh chóng gây ấn tượng với các HLV trong hệ thống đào tạo trẻ. Mùa trước, khi mới 15 tuổi, Enzo đã được đôn lên Juvenil A và lập tức để lại dấu ấn.

Sang mùa giải hiện tại, anh tiếp tục được trao cơ hội thi đấu ở cấp độ cao hơn khi ra mắt Castilla tại Premier League International Cup, cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn từ ban huấn luyện.

Không chỉ nổi bật trong màu áo Real Madrid, Enzo còn được đánh giá cao ở cấp độ đội tuyển trẻ Tây Ban Nha. Dù thuộc lứa sinh năm 2009, anh được triệu tập lên U17 Tây Ban Nha và nhanh chóng ghi dấu ấn. Điều này phản ánh năng lực thực chất, không chỉ bởi cái bóng của người cha nổi tiếng.

Trên mạng xã hội, Enzo cũng là một hiện tượng với khoảng 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Sau lễ ký kết, anh chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Rất hạnh phúc khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Hala Madrid".

Buổi ký hợp đồng có sự hiện diện của Marcelo, khi cựu hậu vệ này luôn sát cánh và theo dõi từng bước tiến của con trai. Với nền tảng đào tạo bài bản, phong độ tăng tiến và sự bảo chứng từ Real Madrid, Enzo đứng trước cơ hội ra mắt đội một trong tương lai gần.

Ở tuổi 16, cậu bé trông cao lớn, sở hữu cơ bắp săn chắc, dáng vẻ mạnh mẽ. Điều thú vị là dù sinh ra và trưởng thành ở Tây Ban Nha, Enzo có thể khoác áo Brazil trong tương lai. Theo quy định của FIFA, cầu thủ chưa ra sân quá 3 trận chính thức ở cấp độ tuyển quốc gia trước 21 tuổi vẫn có quyền đổi quốc tịch thi đấu.