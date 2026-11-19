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Mauricio Pochettino sẽ sớm có buổi họp báo ra mắt MU. Ảnh: Reuters.
Buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang chủ ManUtd.com, kênh MUTV cùng ứng dụng United App. Sự kiện vốn nằm trong lịch trình cố định nhằm chuẩn bị cho trận gặp Liverpool diễn ra vào ngày 22/11.
Tuy nhiên, buổi gặp gỡ truyền thông lần này thu hút sự chú ý lớn hơn khi giới báo chí có cơ hội đầu tiên đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Pochettino về vai trò mới tại đội bóng.
Pochettino ký hợp đồng với "Quỷ đỏ" đến tháng 6/2029. Nhiệm vụ của ông là giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua khoảng thời gian khó khăn hiện tại (tạm đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League).
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1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.