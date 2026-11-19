Tân huấn luyện viên MU, Mauricio Pochettino, sẽ lần đầu trả lời họp báo vào lúc 21h ngày 21/11 tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Mauricio Pochettino sẽ sớm có buổi họp báo ra mắt MU. Ảnh: Reuters.

Buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang chủ ManUtd.com, kênh MUTV cùng ứng dụng United App. Sự kiện vốn nằm trong lịch trình cố định nhằm chuẩn bị cho trận gặp Liverpool diễn ra vào ngày 22/11.

Tuy nhiên, buổi gặp gỡ truyền thông lần này thu hút sự chú ý lớn hơn khi giới báo chí có cơ hội đầu tiên đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Pochettino về vai trò mới tại đội bóng.

Bên cạnh những câu hỏi xoay quanh tân huấn luyện viên trưởng, đây cũng là dịp để chiến lược gia người Argentina cập nhật tình hình lực lượng của MU.

Đáng chú ý là trường hợp của Harry Maguire, cầu thủ phải rời sân sau hiệp một ở trận hòa Aston Villa vì vấn đề ở lưng. Ngoài ra, những cái tên như Luke Shaw và Marcus Rashford hiện cũng đang tập luyện để hướng tới ngày trở lại.

Ngày làm việc 20/11 tiếp nối tuần lễ bận rộn của Pochettino. Trước đó, ông vừa dẫn dắt đội tuyển Mỹ thi đấu trận cuối cùng vào sáng 18/11 (thắng Haiti với tỷ số 2-0), trước khi bay sang Manchester (Anh) nhận nhiệm vụ mới.

Trong những ngày tới, nhà cầm quân 54 tuổi sẽ làm quen với đội hình, trực tiếp điều hành buổi tập đầu tiên và chuẩn bị cho chuyến hành quân tới sân Anfield ở trận đầu tiên ông dẫn dắt MU.

Pochettino ký hợp đồng với "Quỷ đỏ" đến tháng 6/2029. Nhiệm vụ của ông là giúp đội chủ sân Old Trafford vượt qua khoảng thời gian khó khăn hiện tại (tạm đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League).

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.