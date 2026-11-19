Nhân "Ngày Toilet Thế giới" (19/11), cùng xem lại nghiên cứu về thói quen ghi bàn của các CLB Anh để người hâm mộ chọn đúng thời điểm vào toilet giữa trận mà không bỏ lỡ bàn thắng.

CĐV MU nên vào toilet khoảng phút 31 đến 40

Với các cổ động viên bóng đá, đi vệ sinh giữa trận đấu đôi khi là một quyết định đầy rủi ro. Chỉ cần rời khỏi chỗ ngồi vài phút, họ có thể bỏ lỡ một bàn thắng đẹp, quả phạt đền hay thậm chí khoảnh khắc đội nhà ghi bàn quyết định. Nhưng nếu chờ đến giờ nghỉ giữa hai hiệp, nguy cơ phải chen chúc trong những hàng người dài dằng dặc lại càng lớn.

Victorian Plumbing, một doanh nghiệp chuyên về thiết bị phòng tắm tại Anh, đã thực hiện nghiên cứu nhằm tìm ra khoảng thời gian thích hợp nhất để khán giả vào nhà vệ sinh khi xem bóng đá hoặc tham dự các buổi hòa nhạc. Kết quả cho thấy, không phải giờ nghỉ giữa hiệp mà 10 phút đầu trận mới là thời điểm lý tưởng nhất để giải quyết nhu cầu cá nhân.

10 phút đầu trận: Khoảng thời gian vàng để tránh bỏ lỡ bàn thắng

Theo nghiên cứu, trung bình các sân vận động tại Anh có khoảng một nhà vệ sinh cho mỗi 44 khán giả, dựa trên những yêu cầu pháp lý về cơ sở vật chất. Tỷ lệ này khiến việc hàng nghìn người cùng muốn sử dụng nhà vệ sinh trong giờ nghỉ giữa hiệp trở thành một bài toán nan giải.

Để hình dung áp lực đó, hãy nhìn vào sân Wembley, một trong những sân vận động có hệ thống nhà vệ sinh lớn nhất nước Anh. Với sức chứa khoảng 90.000 người, sân có tới 2.618 nhà vệ sinh, tương đương một nhà vệ sinh cho khoảng 35 người. Tuy nhiên, ngay cả con số này cũng không đủ để bảo đảm tất cả khán giả có thể sử dụng tiện nghi một cách nhanh chóng nếu cùng rời khỏi khán đài vào giờ nghỉ.

Theo tính toán của Victorian Plumbing, nếu toàn bộ khán giả trong một sân vận động cùng đi vệ sinh vào giờ nghỉ giữa hiệp, chưa đến một nửa có thể quay trở lại chỗ ngồi đúng giờ trước khi hiệp hai bắt đầu. Ngay cả khi chỉ 50% khán giả có nhu cầu, mỗi người vẫn có thể phải đối mặt với hàng đợi khoảng 22 người.

Vậy đâu là thời điểm hợp lý hơn?

Nghiên cứu phân tích thời điểm các bàn thắng được ghi trong những trận bóng đá và nhận thấy chỉ khoảng 8% tổng số bàn thắng xuất hiện trong 10 phút đầu tiên. Đây là khoảng thời gian có xác suất chứng kiến bàn thắng thấp nhất, đồng nghĩa cổ động viên có thể tranh thủ vào nhà vệ sinh mà ít có nguy cơ bỏ lỡ diễn biến quan trọng.

Ngược lại, người hâm mộ nên đặc biệt thận trọng khi trận đấu bước vào những phút cuối. Khoảng 70% diễn biến ghi bàn được ghi nhận sau phút 80, theo số liệu nghiên cứu. Vì vậy, việc rời sân sớm để tránh ùn tắc hoặc kịp chuyến tàu về nhà có thể khiến cổ động viên bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Dù vậy, 10 phút đầu trận chỉ là khuyến nghị dựa trên xác suất trung bình. Một bàn thắng vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đặc biệt trong những trận đấu có tốc độ cao hoặc sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội.

CĐV Arsenal cũng tránh vào toilet từ phút 31 đến 40.

Mỗi đội Ngoại hạng Anh có một "khung giờ toilet" riêng

Điều thú vị là thời điểm ít có bàn thắng nhất không hoàn toàn giống nhau giữa các đội bóng. Nghiên cứu còn phân tích dữ liệu theo từng câu lạc bộ để tìm ra những khoảng thời gian mà người hâm mộ có thể tranh thủ rời khán đài.

Trong nhóm các đội hiện góp mặt tại Premier League mùa 2026/27, biểu đồ nghiên cứu ghi nhận những khung giờ đáng chú ý. Cụ thể, cổ động viên Brentford, Chelsea và Newcastle United có thể cân nhắc khoảng 0-10 phút đầu trận. Với Fulham, Manchester City và Nottingham Forest, khoảng 11-20 phút được xem là thời điểm ít có bàn thắng hơn. Người hâm mộ Tottenham Hotspur có thể cân nhắc phút 21-30.

Trong khi đó, Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace và Manchester United có khoảng thời gian ít bàn thắng nhất nằm trong phút 31-40. Với Everton, khung giờ đáng cân nhắc là phút 41-50, còn cổ động viên Liverpool có thể tranh thủ khoảng phút 61-70.

Tuy nhiên, Nottingham Forest lại có một điểm khác biệt đáng chú ý. Theo phần phân tích của nghiên cứu, đội bóng này có xu hướng ghi nhiều bàn thắng nhất trong khoảng phút 41-50, thay vì những phút cuối trận như phần lớn các đội khác. Điều đó có nghĩa người hâm mộ Forest cần cân nhắc kỹ nếu định rời chỗ ngồi ngay sau khi hiệp hai bắt đầu.

Dĩ nhiên, những khung giờ trên không phải lời bảo đảm rằng sẽ không có bàn thắng. Chúng phản ánh xu hướng thống kê trong bộ dữ liệu được nghiên cứu, chứ không phải dự báo chính xác cho từng trận đấu hay phong độ của các đội ở mùa giải hiện tại.

Thông điệp quan trọng hơn là người hâm mộ không nhất thiết phải chọn giờ nghỉ giữa hiệp để đi vệ sinh. Một chút tính toán có thể giúp họ tránh được cảnh chen chúc, đồng thời giảm nguy cơ bỏ lỡ khoảnh khắc đội nhà ăn mừng.

Bởi trong bóng đá, đôi khi chỉ một lần rời khán đài không đúng lúc cũng đủ khiến cổ động viên phải nghe tiếng reo hò của cả sân vận động mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và có lẽ, không ai muốn phát hiện đội nhà vừa ghi bàn khi mình vẫn còn đang đứng xếp hàng trước cửa toilet.