MU chuẩn bị cấp ngân sách để Mauricio Pochettino cải tổ đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

MU sẵn sàng bổ sung 3 tân binh cho Pochettono.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo MU sẵn sàng chiêu mộ thêm hậu vệ trái, trung vệ và tiền đạo nhằm khắc phục những hạn chế bộc lộ từ đầu mùa. Kế hoạch nhân sự vốn được xây dựng dưới thời Michael Carrick, nhưng sau khi HLV này bị sa thải, Pochettino sẽ trực tiếp tham gia lựa chọn những mục tiêu phù hợp trong thời gian tới.

Ở vị trí trung vệ, MU đặc biệt quan tâm đến một cầu thủ thuận chân trái. Lisandro Martinez chỉ còn hợp đồng đến năm 2027 và khả năng được gia hạn chưa rõ ràng. Calvin Bassey vì thế trở thành phương án đáng cân nhắc. Trung vệ 26 tuổi gây ấn tượng dù Fulham thi đấu thiếu ổn định. Hợp đồng của anh còn thời hạn sáu tháng, kèm điều khoản gia hạn một năm.

Tuy nhiên, MU sẽ không dễ dàng có được Bassey bởi HLV Alvaro Arbeloa đánh giá rất cao cầu thủ này và muốn giữ anh ở lại. Một lựa chọn khác là Jarrad Branthwaite của Everton. MU hai lần hỏi mua trung vệ 24 tuổi vào năm 2024, với mức giá cao nhất lên tới 50 triệu bảng. Hiện Branthwaite còn hợp đồng đến năm 2030, khiến thương vụ cũng trở nên phức tạp.

Ở cánh trái, Antonee Robinson là cái tên được Pochettino đặc biệt quan tâm. Hậu vệ 29 tuổi của Fulham làm việc với chiến lược gia người Argentina trong màu áo tuyển Mỹ. Ngoài ra, MU có thể cân nhắc trở lại với Alejandro Balde của Barcelona nếu các điều kiện chuyển nhượng phù hợp. Lewis Hall của Newcastle cũng nằm trong danh sách theo dõi dài hạn.

Trên hàng công, MU muốn bổ sung một tiền đạo có thể hình và khả năng làm tường. Benjamin Sesko dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 1/2027, khiến đội bóng thiếu phương án trung phong. Dominic Calvert-Lewin được đưa vào tầm ngắm, nhưng MU cần thuyết phục Leeds United nhả người.

Ở chiều ngược lại, Joshua Zirkzee có thể rời Old Trafford nếu nhận được đề nghị phù hợp. Pochettino cũng phải giải quyết tương lai của Bruno Fernandes, Harry Maguire và Luke Shaw, những cầu thủ sắp bước vào sáu tháng cuối hợp đồng.