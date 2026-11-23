Hai thẻ đỏ trong 40 ngày và những pha phá bóng hỏng ở Old Trafford khiến suất đá chính của Leny Yoro tại MU cần được xem lại.

Yoro bị đuổi ở phút thứ 8 trong trận ra mắt của Pochettino tại Anfield.

Phút 22 tại Anfield tối 22/11, Mauricio Pochettino rút Bryan Mbeumo để đưa Harry Maguire vào sân. MU đang bị Liverpool dẫn hai bàn và phải hy sinh một trong số ít cầu thủ đủ nhanh để đón đường chuyền phản công của Bruno Fernandes.

Trong trận ra mắt ở vòng 11 Premier League, quyết định thay người đầu tiên của Pochettino gần như được định đoạt từ phút thứ 8, khi Leny Yoro đuổi theo Alexander Isak.

Matthijs de Ligt mắc lỗi trước. Trung vệ người Hà Lan để đường chuyền dài của Jeremy Jacquet vượt qua đầu, tạo điều kiện cho Isak thoát xuống. Yoro băng về bọc lót rồi phạm lỗi ngay ngoài vùng cấm. Trọng tài rút thẻ đỏ, Dominik Szoboszlai sút quả phạt thành bàn và Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 13.

Trên Sky Sports, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher trách cả hai trung vệ MU. De Ligt có thời gian đọc đường bóng và bỏ lỡ. Yoro có ít thời gian hơn, nhưng vẫn còn một lựa chọn.

Bài học Yoro bỏ lỡ ở Madrid

Chỉ hai phút trước khi Yoro bị đuổi, Senne Lammens cản cú sút của chính Isak. Khi tiền đạo Liverpool thoát xuống lần nữa, anh vẫn còn phải đánh bại thủ môn. Yoro đủ nhanh để tiếp tục áp sát, buộc Isak xử lý bóng dưới sức ép. Ngay cả trong kịch bản xấu nhất, MU bị dẫn một bàn và còn hơn 80 phút với đủ quân số để gỡ. Ở phút thứ 8, đội khách có thể chấp nhận rủi ro ấy.

Điều khiến quyết định của Yoro đáng trách hơn là anh từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngày 13/10 ở Champions League, khi Jonathan David thoát xuống, Yoro đưa tay ngang ngực tiền đạo Atletico Madrid. Sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài truất quyền thi đấu của trung vệ MU.

Cựu tiền đạo MU, Wayne Rooney cho rằng thẻ đỏ có phần nặng tay. Dù vậy, "Quỷ đỏ" đang tìm bàn gỡ thì mất người và để Atletico nâng tỷ số lên 2-0 chỉ ít phút sau.

Bốn mươi ngày sau, Yoro lại phạm lỗi từ phía sau khi tiền đạo chiếm lợi thế. Tốc độ giúp anh đuổi kịp cả David lẫn Isak, song bắt kịp một tiền đạo và lấy được bóng trong chân anh ta là hai việc khác nhau.

Leny Yoro chịu sức ép sau những sai lầm liên tiếp trong màu áo MU.

Kinh nghiệm của một trung vệ đôi khi nằm ở chỗ biết chấp nhận mình đã chậm nửa bước, tiếp tục gây sức ép và để thủ môn xử lý phần còn lại. Hai lần Yoro cố giải quyết tình huống ngay lập tức, hai lần đồng đội phải chơi thiếu người.

Những gì MU đã thấy ở Old Trafford

Trước chuyến đi Liverpool, cũng có những bàn thua mà Yoro khó viện đến sai sót của người đá cặp. Ở vòng 8 gặp Bournemouth, anh từng cắt bóng ngay trước mũi giày Evanilson. Nhưng đến phút 43, cú trượt chân của Yoro bên phần sân nhà giúp Adrien Truffert đoạt bóng rồi chuyền cho Marcus Tavernier nâng tỷ số lên 2-0. MU thua 0-3.

Một lần mất trụ có thể xảy đến với bất cứ hậu vệ nào. Trận gặp Aston Villa hai tuần sau mới cho Pochettino nhiều điều để cân nhắc. Phút thứ 4, Yoro đánh đầu phá bóng không đủ xa, để Alysson dứt điểm. Lammens đẩy bóng ra và Nicolas Jackson đá bồi. Thủ môn MU cũng có phần lỗi ở bàn thua ấy.

Sang hiệp hai, khi John McGinn treo quả phạt về cột xa, Yoro một lần nữa chạm bóng trước đối thủ. Lần này, cú đánh đầu của anh đưa bóng dội xà khung thành nhà, trước khi Leon Goretzka nâng tỷ số lên 4-2. MU ghi được bốn bàn tại Old Trafford mà vẫn phải chờ đến phút 90+6 mới giành lại một điểm.

Ở tuổi 21, Yoro vẫn phải cạnh tranh để giữ suất đá chính tại Old Trafford.

Đặt hai pha đánh đầu cạnh nhau mới thấy giới hạn hiện tại của Yoro. Anh đều chọn được vị trí để đón bóng. Nhưng một lần bóng rơi vào tầm sút của đối thủ, lần kia Lammens phải cứu thua từ cú chạm của đồng đội.

Những tình huống ấy cũng lý giải vì sao ban huấn luyện có thể đánh giá cao Yoro mà vẫn phải tính chuyện thay anh. Tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp giúp trung vệ 21 tuổi đến được điểm bóng rơi. Điều quyết định sự an toàn của khung thành lại nằm ở cú chạm kế tiếp.

HLV Pochettino cũng phải nhìn vào cách MU sử dụng Yoro. Có lúc anh được điều sang phải để Diogo Dalot hoặc Noussair Mazraoui trám cánh trái. Đến Anfield, người chơi cạnh anh là De Ligt, vừa có trận đá chính đầu tiên ở Premier League sau một năm.

MU cần một trung vệ đủ tin cậy để chỉ huy hàng thủ, nhất là khi đội hình dâng cao. Một người đọc bóng tốt hơn ở pha chuyền dài của Jacquet có thể đã giúp Yoro tránh được cuộc đua với Isak.

Với Yoro, một người đá cặp giàu kinh nghiệm có thể giúp anh chọn vị trí tốt hơn. Nhưng khi phá bóng bằng đầu hay đuổi theo tiền đạo đối phương, cầu thủ người Pháp vẫn phải tự quyết định nên xử lý thế nào.

MU thua Liverpool 0-4 trong ngày HLV Mauricio Pochettino ra mắt CLB mới. "Quỷ đỏ" cũng thủng lưới ở cả 11 vòng đầu Premier League. Pochettino vẫn có thể kiên nhẫn với trung vệ 21 tuổi, nhưng lúc này, suất đá chính nên thuộc về cầu thủ ổn định hơn. Sau những sai sót trước Bournemouth, Aston Villa và Liverpool, Yoro cần xử lý chắc chắn hơn để giành lại vị trí và bớt đặt thủ môn Lammens vào thế khó.