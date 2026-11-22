Manchester United ban hành án cấm đến sân với 4 cổ động viên liên quan đến vụ ném bóng tennis xuống sân Old Trafford để phản đối nhà Glazer.

MU mạnh tay trừng phạt các CĐV quá khích. Ảnh: Reuters.

Manchester United quyết định trừng phạt 4 cổ động viên nhà sau hành động phản đối ban lãnh đạo trong trận thắng AS Roma 3-2 tại Champions League hôm 4/11. Theo SportFR, ít nhất một người phải nhận án cấm đến sân trong 3 năm.

Sự việc xảy ra ở phút 20, những quả bóng tennis được ném từ khán đài Stretford End xuống mặt sân nhằm phản đối gia đình Glazer, chủ sở hữu đội bóng. Trận đấu bị gián đoạn trong thời gian ngắn, cầu thủ hai đội phải hỗ trợ thu dọn các vật thể để cuộc so tài tiếp tục.

Trước giờ bóng lăn, hàng trăm quả bóng màu xanh lá và vàng cũng được thả xuống sân trong lúc nhạc hiệu Champions League vang lên. Đây là hai màu sắc gắn liền với phong trào phản đối nhà Glazer của người hâm mộ MU.

Theo quy định của đội chủ sân Old Trafford, hành vi ném đồ vật xuống sân thuộc nhóm vi phạm cấp độ 4. Người vi phạm có thể bị cấm đến sân trong 3 năm. MU khẳng định không thể bỏ qua sự việc bởi những vật thể nằm trên mặt cỏ có nguy cơ khiến cầu thủ trượt chân và gặp chấn thương.

Trước đó, cảnh sát vùng Greater Manchester đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, thông tin về danh tính và mức phạt cụ thể của từng cổ động viên chưa được công bố.

Án kỷ luật xuất hiện giữa lúc quan hệ giữa MU và người hâm mộ tiếp tục căng thẳng. Việc CLB tăng giá vé vào sân khiến nhiều cổ động viên bất bình. Làn sóng phản đối gia đình Glazer vì thế vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino đang trải qua tuần làm việc đầu tiên tại Old Trafford. Nhà cầm quân này chuẩn bị cùng MU hành quân đến Anfield để đối đầu Liverpool vào đêm 22/11.

CĐV Manchester United phẫn nộ CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.

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