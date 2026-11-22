Mauricio Pochettino có thể áp dụng phương pháp phân loại khắc nghiệt từng sử dụng tại Tottenham để phơi bày khoảng cách đẳng cấp và vấn đề cái tôi trong phòng thay đồ "Quỷ đỏ".

Mauricio Pochettino chuẩn bị có trận ra mắt Manchester United bằng chuyến làm khách đầy thử thách trước Liverpool tối 22/11. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, chiến lược gia người Argentina thu hút sự chú ý với phương pháp quản lý cầu thủ gây nhiều tranh cãi.

Theo i Paper, Pochettino có kế hoạch rà soát toàn bộ đội một. Ông muốn xác định những cầu thủ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chiến thuật và loại bỏ những người không phù hợp.

Trong buổi họp báo đầu tiên, nhà cầm quân này cũng phần nào hé lộ quá trình đánh giá đã bắt đầu. Một trong những phương pháp ông có thể sử dụng là hệ thống phân loại cầu thủ thành ba nhóm: giỏi, xuất sắc và đẳng cấp thế giới.

Pochettino từng áp dụng cách làm này trong thời gian dẫn dắt Tottenham Hotspur. Ông vẽ một bảng phân loại lên tường, sau đó yêu cầu từng cầu thủ đứng dậy và tự ghi tên mình vào nhóm mà họ cho là phù hợp. Mỗi người cũng phải chỉ ra những điều cần cải thiện để vươn lên cấp độ cao hơn.

MU sở hữu nhiều cầu thủ có cái tôi cao. Ảnh: Reuters.

Phương pháp này góp phần tạo nên giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Pochettino. Tại Tottenham, ông giúp đội bóng bốn mùa liên tiếp kết thúc Premier League trong top 4. Mùa 2016/17, Spurs giành vị trí á quân với thành tích tốt nhất lịch sử CLB. Hai năm sau, họ lần đầu tiên vào chung kết Champions League.

Tuy nhiên, môi trường tại MU được đánh giá phức tạp hơn nhiều. Đội bóng hiện đứng thứ 18 Premier League sau 10 vòng đấu. Phòng thay đồ cũng tồn tại vấn đề về cái tôi và trách nhiệm cá nhân.

Mùa này, một số cầu thủ MU công khai chỉ trích ban lãnh đạo hoặc HLV, trong khi hiếm khi thừa nhận trách nhiệm về phong độ yếu kém. Những cái tên như Lisandro Martinez và Bruno Fernandes có thể tự xem mình thuộc nhóm đẳng cấp thế giới.

Điều đó khiến Pochettino đối mặt thách thức lớn trong việc thiết lập quyền lực. Ban lãnh đạo MU vì thế cần ủng hộ ông trên thị trường chuyển nhượng, kể cả khi chiến lược gia Argentina phải xây dựng lại đội hình từ đầu.

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