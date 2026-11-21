MU có thể tìm thấy lời giải cho bài toán hàng công trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 khi Victor Osimhen sẵn sàng cân nhắc lời đề nghị từ đội chủ sân Old Trafford.

Osimhen bật đèn xanh cho MU.

Theo truyền thông Anh, Osimhen cảm thấy tự hào khi biết MU nối lại sự quan tâm dành cho mình. Chân sút 27 tuổi không giấu tham vọng thi đấu tại Anh và sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ đội bóng đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino.

Một nguồn tin thân cận với Osimhen tiết lộ: "Tất nhiên, sự quan tâm này khiến cậu ấy hài lòng. Tuy nhiên, Victor là cầu thủ trung thành. MU sẽ phải nỗ lực nếu muốn có được chữ ký của cậu ấy. Victor có thể ghi bàn ở bất cứ đâu và đã chứng minh điều đó, nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào hai CLB".

Osimhen hiện còn hợp đồng với Galatasaray đến tháng 6/2029, nhận mức lương khoảng 13 triệu bảng mỗi năm. Anh sẵn sàng duy trì thu nhập tương tự nếu chuyển đến Manchester. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ hoàn tất bởi hợp đồng của tiền đạo Nigeria không có điều khoản giải phóng.

Theo các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray định giá ngôi sao số một của họ trong khoảng 80-100 triệu bảng. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không muốn mất chân sút chủ lực ngay giữa mùa giải, do đó MU sẽ phải trải qua quá trình đàm phán không đơn giản.

Pochettino có lý do để thúc đẩy thương vụ này. Benjamin Sesko và Joshua Zirkzee đều chưa đáp ứng kỳ vọng khi mới ghi tổng cộng 4 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Matheus Cunha và Bryan Mbeumo có thể chơi ở vị trí trung phong, nhưng HLV người Argentina vẫn cần một tiền đạo thực thụ, đủ khả năng ghi bàn và tạo cơ hội cho đồng đội.

Osimhen được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với yêu cầu đó. Kể từ khi gia nhập Galatasaray, tiền đạo người Nigeria duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Anh ghi 37 bàn trong mùa đầu tiên, có thêm 22 pha lập công ở mùa giải tiếp theo và sở hữu 10 bàn từ đầu mùa này.

Trong bối cảnh Pochettino cần nhanh chóng vực dậy MU, Osimhen có thể trở thành mục tiêu quan trọng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Mức phí lên tới 100 triệu bảng là trở ngại lớn, nhưng tham vọng chơi bóng tại Premier League của chân sút Nigeria có thể mở ra cơ hội cho "Quỷ đỏ".