Cựu vô địch hai hạng cân của UFC, Ilia Topuria được cho là đang hẹn hò với một vũ công ballet người Georgia.

Cựu vương hai hạng cân Ilia Topuria.

Hôm 19/11, một story trên mạng xã hội Instagram ghi lại cảnh Ilia Topuria tình tứ với cô gái có tên Lina Sitchinava. Ban đầu, story này chỉ được chính chủ chia sẻ ở chế độ bạn thân (close friends) nhưng bằng cách nào đó bị rò rỉ ra bên ngoài.

Theo tìm hiểu của cộng đồng yêu võ thuật, bạn gái tin đồn của Topuria là một vũ công bộ môn ballet người Georgia. Cô năm nay 23 tuổi, trẻ hơn 6 tuổi so với cựu vương hai hạng cân của UFC. Thông tin này càng giàu sức thuyết phục hơn, bởi tuy mang quốc tịch Tây Ban Nha, Topuria vẫn thường xuyên có những liên hệ với quê gốc Georgia của mình.

Nếu những gì fan suy đoán là sự thật, chắc hẳn các cổ động viên của Ilia Topuria sẽ rất mừng cho thần tượng. Võ sĩ này cuối cùng đã có thể "mở cửa trái tim" sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với cô nàng Giorgina Uzcategui.

Đây cũng là động lực to lớn để Ilia vững bước trên con đường trở lại lồng bát giác sau thất bại ê chề trước Justin Gaethje hồi tháng sáu tại Nhà Trắng.

Cũng liên quan đến người vợ cũ Uzcategui của Ilia, vừa qua cô mới bộc bạch về vụ li hôn lùm xùm với võ sĩ UFC. Uzcategui nói rằng sự đổ vỡ đó khiến cô trải qua một thời gian rất khó khăn. Song giờ đây, Uzcategui đã chấp nhận nó và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chồng cũ.

Còn với Ilia Topuria, lúc này anh đang có mặt ở Qatar để hỗ trợ người anh ruột Aleksandre chuẩn bị cho trận đấu với Santiago Luna sẽ diễn ra vào ngày 22/11.