Ilia Topuria tin anh trai sẽ giành đai UFC vào năm 2028 hoặc đầu năm 2029, còn Aleksandre trước mắt muốn thắng trận đầu tiên sau một năm vắng mặt.

Aleksandre ăn mừng cùng người em trai Ilia Topuria.

Ilia Topuria từng vô địch UFC ở hai hạng cân. Khi được hỏi về triển vọng của anh trai, võ sĩ này nói với La Gazzetta Georgia rằng trong số những người từng tập cùng mình, chưa ai có kỹ thuật và hiểu MMA như Aleksandre. Ilia tin anh trai có thể giành đai hạng gà trong vòng hơn hai năm.

Aleksandre đón nhận lời khen ấy một cách điềm tĩnh. Anh kể với Marca rằng hai anh em hiếm khi nói với nhau về chuyện bao giờ sẽ vô địch. Khi Ilia và cựu vương hạng gà Merab Dvalishvili cùng đánh giá cao cơ hội của anh, Aleksandre vui khi nghe điều đó, nhưng vẫn muốn tự đặt mục tiêu cho mình. “Tôi có câu chuyện của riêng mình”, anh nói.

Tại UFC Qatar cuối tuần này, Aleksandre sẽ gặp Santiago Luna ở trận cuối của loạt đấu mở màn, bắt đầu lúc 22h ngày 21/11. Luna vừa mất thành tích bất bại khi thua Bryce Mitchell, còn Aleksandre thắng cả hai trận kể từ khi gia nhập UFC. Võ sĩ gốc Georgia nói kết quả gần nhất của Luna không làm thay đổi cách anh chuẩn bị cho cuộc đối đầu.

Đây mới là lần thứ ba Aleksandre thượng đài tại UFC. Cũng ở Doha một năm trước, anh thắng Bekzat Almakhan bằng quyết định đồng thuận của các giám định. Trong thời gian chưa thi đấu trở lại, Aleksandre góp sức chuẩn bị cho Ilia trước trận gặp Justin Gaethje.

Cuối tuần này, hai anh em đổi vai. Ilia sẽ đứng ở góc đài, còn Aleksandre bước vào lồng bát giác.

Sau trận thắng Almakhan, Aleksandre từng muốn đấu ít nhất hai trận trong năm 2026. Cuộc so tài với Luna mới là trận đầu tiên của anh trong năm. Aleksandre nói hai trận mỗi năm là nhịp thi đấu phù hợp, còn ba trận thì càng tốt. Một chiến thắng ở Qatar sẽ nối dài mạch toàn thắng của anh tại UFC. Để tiến gần hơn tới chiếc đai mà Ilia nhắc đến, Aleksandre cần duy trì nhịp thi đấu ấy sau khi rời Doha.