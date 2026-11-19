Cựu vương hạng dưới nặng Jiri Prochazka sẽ trở lại để dẫn đầu sự kiện UFC Fight Night 294 diễn ra tại Qatar. Bên cạnh đó là màn thượng đài của người anh nhà Topuria ở hạng gà.

Jiri Prochazka trở lại sau trận thua Carlos Ulberg, gặp Navajo Stirling ở trận đấu chính tại UFC Qatar.

Sau thất bại được cho là "ngớ ngẩn" trước Carlos Ulberg trong trận tranh đai vô địch UFC hạng dưới nặng bỏ trống hồi tháng 4, "Samurai nước Czech" Jiri Prochazka sẽ tái xuất vào ngày 22/11. Đối thủ của võ sĩ sinh năm 1992 là Navajo Stirling người New Zealand.

Đó cũng là cặp đấu được chủ tịch Dana White cùng các cộng sự lựa chọn trở thành "sự kiện chính" tại Al Rayyan, Qatar. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Jiri Prochazka vẫn luôn là cái tên hút khách bậc nhất UFC nhờ vào lối đánh cống hiến.

Bên cạnh đó, Navajo Stirling cũng xứng đáng được trao cơ hội khi mới hạ đo ván một cựu vương hạng dưới nặng khác là Jan Blachowicz hồi tháng tám để chiếm vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Một chiến thắng ấn tượng nhiều khả năng sẽ đưa Prochazka cũng như Stirling đến với trận tranh đai, trong bối cảnh nhà đương kim vô địch hạng cân 205 Ib (93 kg) là Carlos Ulberg đang gặp chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Aleksandre Topuria, anh trai của Ilia Topuria, sẽ chạm trán Santiago Luna, võ sĩ từng hạ đo ván Quang Lê.

Với thói quen "chiều chuộng" các khán giả vùng Trung Đông, UFC tiếp tục sắp xếp những cái tên chất lượng thi đấu lần này tại Qatar. Một trong số đó là Aleksandre Topuria.

Anh trai của Ilia Topuria sẽ chạm trán Santiago Luna trong trận chốt hạ phiên đấu prelim. Đây cũng là cách để UFC thu hút khán giả phải đến nhà thi đấu Ali Bin Hamad từ sớm.

Sở hữu nền tảng kỹ thuật ấn tượng trải đều từ đánh đứng đến địa chiến, Aleksandre Topuria đang được đánh giá cao hơn Santiago Luna, võ sĩ gốc Mexico từng knock-out Quang Lê của Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, Aleksandre cần một màn trình diễn mãn nhãn để sớm điền tên mình vào top 15 của hạng gà. Và đương nhiên, những khán giả yêu võ thuật cũng sẽ được thấy Ilia Topuria đứng ở góc võ đài để "quân sư" cho anh trai mình.

Ngoài hai cặp đấu nêu trên, sự kiện UFC Fight Night 294 diễn ra vào rạng sáng 22/11 còn có màn so tài đáng chú ý giữa Aljamain Sterling gặp Kevin Vallejos ở hạng lông. Hai cựu binh Dan Hooker và Brian Ortega đối đầu nhau tại hạng nhẹ. Dịch lên hạng trung là Ikram Aliskerov chạm trán Jared Cannonier.