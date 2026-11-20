Đoạn video ghi lại buổi tập đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino tại MU bằng thiết bị bay không người lái (drone) đã bị gỡ khỏi YouTube.

Đoạn video gây tranh cãi.

Hôm 19/11, đoạn video dài 12 phút ghi lại buổi tập kín tại trung tâm huấn luyện Carrington bất ngờ xuất hiện trên mạng. Hình ảnh cho thấy Pochettino trực tiếp hướng dẫn các học trò thực hiện những bài tập đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng. Đáng chú ý, người điều khiển drone còn đưa ra những bình luận trong quá trình ghi hình.

Chủ nhân đoạn video gây tranh cãi sau đó chủ động xóa toàn bộ nội dung và đăng tải lời xin lỗi. Người này thừa nhận việc quay phim là một sai lầm nghiêm trọng về nhận thức, dù khẳng định chuyến bay đáp ứng các quy định pháp luật về sử dụng drone.

"Tôi hoàn toàn thừa nhận hành động của mình là thiếu đạo đức. Mục đích ban đầu chỉ là ghi lại hình ảnh Mauricio Pochettino trong bộ trang phục tập luyện của MU để người hâm mộ được nhìn thấy ông lần đầu tiên", người này giải thích.

Người quay phim cho biết lầm tưởng buổi tập chưa bước vào những nội dung chiến thuật quan trọng, đồng thời nghĩ rằng hoạt động huấn luyện sẽ được mở cửa cho nhiều cơ quan truyền thông tác nghiệp.

Người này cũng khẳng định Liverpool hay bất kỳ CLB nào khác không liên quan đến quyết định ghi hình tại Carrington. Sau bốn năm xây dựng kênh YouTube, anh hy vọng có thể khôi phục danh tiếng bằng những video có trách nhiệm hơn.

Trước đó, người điều khiển drone khẳng định chuyến bay diễn ra trong vùng trời không hạn chế, thiết bị luôn nằm trong tầm quan sát và không bay gần con người. Tuy nhiên, các quy định của Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh (CAA) cũng nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư.

MU từ chối bình luận về sự cố. Pochettino vừa ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi với đội bóng và sẽ có trận ra mắt trên sân Anfield gặp Liverpool vào ngày 22/11.