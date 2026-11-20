Cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen muốn ba ngôi sao dẫn đầu làn sóng phản đối Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.

Jérôme Rothen tin Kylian Mbappe có thể thuyết phục nhiều đồng nghiệp hưởng ứng lời kêu gọi đình công.

“Cứ đình công 15 ngày rồi xem họ có để Infantino tại vị hay không”, Rothen nói trên đài RMC hôm 18/11. Cựu tiền vệ PSG nhắc đích danh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe. Ông đặc biệt trông đợi Mbappe đứng ra trước, vì tin rằng tiếng nói của tiền đạo người Pháp có thể kéo theo nhiều đồng nghiệp.

Rothen cho rằng FIFA dưới thời Infantino đặt lợi ích thương mại lên trên quyền lợi cầu thủ. Theo ông, việc các ngôi sao cùng ngừng thi đấu có thể tạo đủ sức ép để FIFA thay đổi lãnh đạo. Tính đến sáng 20/11, chưa ghi nhận phản hồi công khai từ ba cầu thủ được nhắc tên.

Lịch thi đấu quốc tế từ lâu là điểm bất đồng giữa FIFA và các tổ chức đại diện cầu thủ. Tháng 10/2024, FIFPRO châu Âu, Hiệp hội Các giải VĐQG châu Âu và La Liga gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu về cách FIFA quyết định lịch thi đấu, trong đó có việc mở rộng Club World Cup 2025.

Ngày 19/11, FIFA thông báo đã nhận ba hồ sơ tranh cử chủ tịch. Ngoài Infantino, hai người nộp hồ sơ là Philippe Diallo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, và Kohzo Tashima, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco. Trong hai kỳ bầu cử năm 2019 và 2023, Infantino đều tái đắc cử mà không có đối thủ.