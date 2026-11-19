Vinicius ghi 5 bàn trong hai trận cho Brazil, rồi trở lại Real Madrid với bài toán dứt điểm và cuộc cạnh tranh ở cánh trái.

Vinicius hoàn tất cú hat-trick trong 20 phút đầu trận Brazil thắng Singapore 7-0.

Phút 14 trận gặp Singapore, Vinicius kéo bóng từ phần sân nhà rồi chọc khe cho Endrick. Anh tiếp tục chạy vào vùng cấm. Endrick trả bóng ngang, Vinicius đệm vào lưới trống. Sáu phút sau, anh lại có mặt trong vùng cấm để đón đường chuyền từ cánh phải của Estevao và hoàn tất cú hat-trick.

Tính cả cú đúp trước Nhật Bản, Vinicius ghi 5 bàn trong 150 phút ở đợt tập trung tháng 11. Tại Real Madrid, anh mới có một bàn sau 12 trận mùa này, tính cả La Liga và Champions League. Bàn ấy đến từ cuối tháng 8, khi Jude Bellingham đoạt bóng trong vùng cấm Real Sociedad rồi chuyền cho anh ghi bàn.

Vinicius vào vùng cấm nhiều hơn trong trận gặp Singapore

Ba bàn trước Singapore đến từ ba đường chuyền của ba đồng đội. Bruno Guimaraes tìm thấy Vinicius trong vùng cấm ở bàn đầu, Endrick trả bóng ở bàn thứ hai và Estevao đưa bóng vào từ cánh đối diện ở bàn thứ ba.

Pha phối hợp với Endrick cho thấy Vinicius nguy hiểm thế nào khi có người nhận bóng phía trước để anh tiếp tục chạy vào khu vực dứt điểm. Singapore đứng thứ 148 trên bảng xếp hạng FIFA, và Brazil có thể lặp lại những pha xâm nhập như vậy trong phần lớn trận đấu.

Trước Nhật Bản, Vinicius phải tự tạo góc sút nhiều hơn. Khi Brazil bị dẫn 0-2, anh nhận bóng từ Bruno Guimaraes rồi sút xa rút ngắn tỷ số. Đến giữa hiệp hai, vẫn là Bruno đưa bóng cho Vinicius từ một quả phạt góc ngắn. Anh xoay xở trước cầu thủ theo kèm rồi sút chéo góc gỡ hòa.

Brazil cuối cùng thua 2-3, nhưng hai bàn ấy cho thấy Vinicius vẫn có thể tự giải quyết tình huống trước một hàng thủ tổ chức tốt hơn.

Vinicius ghi cả hai bàn cho Brazil trong trận thua Nhật Bản 2-3.

Carlo Ancelotti hiểu khả năng ấy từ thời còn ở Madrid. Theo Liên đoàn Bóng đá Brazil, Vinicius ghi 90 bàn cho Real dưới thời Ancelotti. Anh có thêm 13 bàn cho Brazil kể từ khi hai người tái hợp ở đội tuyển.

Trước trận gặp Singapore, Vinicius nói Ancelotti từng bảo vệ, chỉ dẫn anh ở Madrid và anh tin mình sẽ ghi bàn đều hơn khi HLV người Italy tiếp quản Brazil.

Mourinho đã có phương án ở cánh trái

Ở La Liga, Vinicius vẫn có cơ hội. Theo StatMuse, anh tung ra 23 cú sút trong tám trận, với tổng bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,94. Chỉ bảy cú đi trúng đích và một cú thành bàn.

Chất lượng cơ hội Vinicius có tương đương gần ba bàn theo mô hình này. Khoảng cách ấy cho thấy khâu dứt điểm cũng góp phần vào sự sa sút, bên cạnh cách Real triển khai bóng.

Vinicius cũng tự nhận tập ít hơn thường lệ trong kỳ nghỉ sau World Cup 2026. Việc Brazil bị loại sớm khiến anh muốn dành thêm thời gian cho gia đình, còn chuyện gia hạn hợp đồng ảnh hưởng đến tâm lý.

Đến tháng 10, thẻ đỏ trước Villarreal khiến Vinicius lỡ bốn trận La Liga. Trong thời gian ấy, Yan Diomande tận dụng cơ hội ở cánh trái. Quả tạt của cầu thủ người Bờ Biển Ngà mở ra bàn đầu tiên của Mbappe trong trận Real thắng Barcelona 2-1 ngay tại Camp Nou.

Bàn duy nhất của Vinicius cho Real Madrid mùa này đến trong trận gặp Real Sociedad hồi tháng 8.

Mourinho từng xếp Vinicius, Diomande và Mbappe cùng đá chính trước AEK Athens. Ông đánh giá Vinicius là người thích nghi tốt nhất với cánh trái trong nhóm tiền đạo biên, còn Diomande có thể chơi ở cả hai cánh. Cựu cầu thủ Real, Alvaro Benito đặt thêm một điều kiện trên Cadena SER: Vinicius cần tham gia phòng ngự tích cực hơn nếu muốn giữ suất ở những trận lớn.

Trước Celta lúc 3h ngày 22/11, giờ Việt Nam, chi tiết đáng xem là Vinicius sẽ ở đâu khi Real lên bóng bên cánh phải. Nếu Diomande chơi ở đó và kéo được hậu vệ đối phương ra biên, Vinicius có thể băng vào đón đường chuyền ở phía xa, như khi Estevao kiến tạo cho anh trước Singapore.

Một pha bóng như vậy sẽ cho thấy Mourinho có thể tận dụng cả hai cầu thủ ra sao, đồng thời đưa Vinicius tới gần vị trí anh vừa ghi bàn liên tiếp cho Brazil.