Tối 20/11, kết quả bốc thăm Nations League 2026/27 chứng kiến cuộc đối đầu cực kỳ căng thẳng giữa Pháp và Tây Ban Nha ngay từ vòng tứ kết.

Đại chiến nổ ra ở tứ kết.

Lễ bốc thăm diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) xác định bốn cặp tứ kết gồm Tây Ban Nha gặp Pháp, Na Uy đối đầu Anh, Hà Lan chạm trán Bồ Đào Nha và Đức so tài với Bỉ.

Lá thăm may rủi tạo nên màn đại chiến giữa Tây Ban Nha và Pháp ở vòng tứ kết Nations League 2026/27. Đây được xem là cặp đấu đáng chú ý nhất vòng knock-out, bởi cả hai đều là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đội tuyển Pháp giành ngôi đầu bảng A1, trong khi Tây Ban Nha đứng thứ hai bảng A3. Sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều ngôi sao hàng đầu, hai đội đều đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu. Tuy nhiên, một trong những ứng viên vô địch sẽ phải dừng cuộc chơi ngay sau vòng tứ kết.

Ở nhánh đấu này, đội thắng trong cặp Tây Ban Nha - Pháp sẽ gặp đội thắng trận Hà Lan - Bồ Đào Nha tại bán kết A. Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đều sở hữu bề dày thành tích đáng nể.

4 cặp đấu tứ kết và phân nhánh của Nations League 2026/27.

Ở nhánh còn lại, Đức đối đầu Bỉ để tranh vé vào bán kết. Tuyển Đức đứng đầu bảng A2 sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Hà Lan và Hy Lạp. Cả ba đội cùng có 11 điểm, nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp chiếm vị trí cao nhất nhờ các tiêu chí phụ. Đáng chú ý, Đức từng thắng Hà Lan 5-0 ở vòng bảng.

Trong khi đó, Bỉ xếp nhì bảng A1 với 12 điểm. Chiến thắng 4-1 trước Italy ở lượt trận cuối giúp đội bóng này vượt qua đối thủ để giành vé đi tiếp. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng trận Na Uy - Anh tại bán kết.

Na Uy giành quyền vào tứ kết sau màn ngược dòng thắng Đan Mạch 3-2, dù từng bị dẫn trước hai bàn. Đối thủ của họ là một tuyển Anh quyết tâm lên ngôi vô địch dưới thời Thomas Tuchel.

Theo lịch, các trận tứ kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về từ ngày 25 đến 30/3/2027. Bốn đội chiến thắng sẽ giành vé dự vòng chung kết Nations League vào tháng 6/2027.