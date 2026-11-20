Một pha bóng trước Al Faisaly khiến hai cách tính bàn thắng của Cristiano Ronaldo lệch nhau ngay trước ngày anh trở lại.

Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood ngày 29/10.

Tháng 8/2024, khi còn cách mốc 900 đúng một bàn, Cristiano Ronaldo nói với Rio Ferdinand rằng anh muốn ghi 1.000 bàn. Anh còn nhấn mạnh một chi tiết: tất cả bàn thắng của mình đều có video. Hai năm sau, chính một pha bóng có hình ảnh quay lại khiến người ta phải hỏi Ronaldo đang có 984 hay 985 bàn.

Câu hỏi ấy theo Ronaldo tới Jeddah, nơi Al Nassr gặp Al Ahli lúc 0h30 ngày 21/11. Đây là lần đầu anh trở lại thi đấu kể từ cú hat-trick trước Al Kholood hôm 29/10, cũng là trận đầu của anh sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Saudi Pro League giới thiệu trận đấu với con số 985. Trong dữ liệu chi tiết của chính giải đấu, có một bàn cần xem lại.

Pha bóng khiến bảng đếm lệch một bàn

Phút 49 trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 ngày 23/10, Joao Felix treo bóng từ một quả đá phạt. Ronaldo bật lên, bóng đổi hướng qua hậu vệ Andrei Girotto rồi vào lưới. Ronaldo chạy đi ăn mừng. Bản tin ban đầu của Saudi Pro League ghi bàn cho anh, còn Opta tính là phản lưới. Tranh cãi nằm ở cú chạm của Ronaldo và hướng đi của bóng trước khi chạm Girotto.

Đến nay, phần tường thuật từng phút trên trang Saudi Pro League ghi Girotto phản lưới. FotMob cũng ghi Ronaldo không có bàn ở trận đó. Dù vậy, bài giới thiệu trước trận Al Ahli của giải vẫn dùng mốc 985 bàn và không công bố bảng đối chiếu từng trận. Trang thống kê chuyên theo dõi Ronaldo và Messi chọn cách tính theo dữ liệu chi tiết, đưa Ronaldo về 984 bàn, tức còn thiếu 16.

Ronaldo mới ghi một bàn qua ba chuyến làm khách trước Al Ahli tại Saudi Pro League.

Một bàn chênh lệch chưa ảnh hưởng nhiều đến dự báo Ronaldo sẽ cần thêm bao lâu. Nhưng vào ngày anh ghi bàn được tung hô là bàn thứ 1.000, nó quyết định người ta có thực sự đang ăn mừng đúng cột mốc hay chưa. Cuộc đếm ngược càng được chú ý, Saudi Pro League càng có lý do công bố rõ bàn nào được tính.

Al Nassr có thể đưa Ronaldo đến đích ra sao?

Trận thắng Al Kholood cho thấy cách Al Nassr có thể đưa Ronaldo đến gần mốc ấy. Joao Felix kiến tạo bốn trong năm bàn của đội, hai lần tìm thấy Ronaldo trong vùng cấm. Sadio Mane chuyền cho anh hoàn tất cú hat-trick.

Theo FotMob, 28 trong 37 cú sút của Ronaldo tại Saudi Pro League mùa này đến từ trong vùng cấm. Ở tuổi 41, anh vẫn thường xuyên có mặt ở nơi dễ ghi bàn nhất. Giá trị của Felix và Mane nằm ở việc đưa bóng tới đó đúng lúc anh thoát người kèm.

Tại Jeddah, đó sẽ là phần việc khó hơn. Al Ahli vừa thua Al Shabab 1-6 trên sân khách, song vẫn bất bại trên sân nhà ở giải VĐQG mùa này và mới thủng lưới hai lần tại đây. Ronaldo cũng chỉ ghi một bàn trong ba chuyến làm khách trước Al Ahli ở giải, từ chấm phạt đền năm 2024. Trận đấu sẽ cho thấy Al Nassr có thể tạo được bao nhiêu cơ hội gần khung thành cho anh trước một đối thủ phòng ngự tốt hơn hẳn khi đá sân nhà.

Joao Felix có bốn kiến tạo trước Al Kholood, trong đó hai lần trực tiếp giúp Ronaldo ghi bàn.

Phần còn lại của năm cho Ronaldo thêm cơ hội. Al Nassr còn năm trận tại Saudi Pro League và ba trận đã được xếp lịch ở AFC Champions League Elite. Trong năm đối thủ quốc nội sắp tới, Al Hazem là đội Ronaldo có hiệu suất tốt nhất, với bốn bàn qua ba trận. Anh cũng ghi bảy bàn qua bảy lần gặp Al Shabab.

Giữ nhịp ghi bàn từ đầu mùa, Ronaldo có thể kiếm thêm khoảng bốn bàn qua năm trận ở giải VĐQG nếu ra sân đầy đủ. Lịch châu Á có thể giúp anh tiến nhanh hơn, tùy số trận HLV Ange Postecoglou sử dụng anh.

Hồi tháng 9, Ronaldo còn nói ghi bàn thứ 1.000 trong màu áo Bồ Đào Nha sẽ là một cái kết đẹp. Anh đã rời đội tuyển với 146 bàn sau 234 trận. Giờ mốc 1.000 phụ thuộc vào việc anh có thể ghi đều đến đâu trong màu áo Al Nassr. Một bàn ở Jeddah sẽ rút ngắn khoảng cách. Để biết chính xác còn bao xa, giải đấu vẫn cần thống nhất ai là người ghi bàn ở phút 49 trận gặp Al Faisaly.