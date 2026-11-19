Cristiano Ronaldo Jr. vừa ra mắt U17 Bồ Đào Nha, đội đã mất vé dự World Cup 2026 từ tháng 3.

Cristiano Ronaldo Jr. ra mắt U17 Bồ Đào Nha trong trận thắng Andorra 4-0 ngày 12/11.

Ngày 12/11, Vitinha, Ruben Neves, Goncalo Ramos và Joao Felix có mặt bên sân ở Oeiras khi Cristiano Ronaldo Jr. ra mắt U17 Bồ Đào Nha. Tiền đạo 16 tuổi chơi 20 phút cuối trận thắng Andorra 4-0. Ngày 19/11, World Cup U17 khởi tranh tại Qatar, nơi Bồ Đào Nha từng nâng cúp năm ngoái. Lần này, nhà đương kim vô địch vắng mặt.

Bồ Đào Nha mất vé sau hai lượt trận

Tháng 11/2025, bàn thắng của Anisio Cabral giúp Bồ Đào Nha đánh bại Áo 1-0 trên sân Khalifa để lần đầu vô địch World Cup U17. Bốn tháng sau, họ phải tranh vé trở lại Qatar ở vòng loại U17 EURO 2026. Châu Âu có 11 suất, dành cho bảy đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ hai.

Bồ Đào Nha nằm cùng bảng với Italy, Romania và Iceland. Đội của HLV Jose Lima thua Italy 2-3 ở lượt đầu rồi thua Romania 0-1 ngày 28/3. Cùng ngày, Italy thắng Iceland 4-0. Sau hai lượt, Italy và Romania đều có 6 điểm, còn Bồ Đào Nha chưa có điểm nào. Với một trận còn lại, họ đã hết khả năng vào hai vị trí đầu.

Thất bại 1-2 trước Iceland ở lượt cuối khiến Bồ Đào Nha đứng chót bảng với 0 điểm. Đội từng vô địch cả châu Âu lẫn thế giới năm 2025 vì thế lỡ cả hai giải ở năm kế tiếp. Italy, đội thắng cả ba trận vòng loại, sau đó vô địch U17 EURO 2026.

Ronaldo Jr. vừa bắt đầu một chiến dịch mới

Đợt tập trung đầu tiên của Ronaldo Jr. ở U17 Bồ Đào Nha thuộc vòng loại U17 EURO 2027. HLV Filipe Ramos điền tên cậu vào danh sách 23 cầu thủ ngày 2/11, ba ngày trước khi Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Trước lần được gọi này, tiền đạo thuộc đội trẻ Al Nassr đã có 13 lần ra sân cho các đội U15 và U16 Bồ Đào Nha.

Sau trận ra mắt trước Andorra, Ronaldo Jr. vào sân ở phút 88 trong chiến thắng 2-1 trước Serbia ngày 17/11. Bồ Đào Nha khép lại vòng loại thứ nhất với 7 điểm sau ba trận và đi tiếp. Chặng kế tiếp của Ronaldo Jr. cùng đội U17 sẽ là vòng loại thứ hai vào mùa xuân 2027.

Trong khi Bồ Đào Nha chờ vòng loại tiếp theo, World Cup U17 tại Qatar diễn ra từ 19/11 đến 13/12 với 48 đội và 104 trận. Việt Nam lần đầu góp mặt, mở màn trước á quân châu Âu Bỉ lúc 20h ngày 20/11.