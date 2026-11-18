Lễ bốc thăm tứ kết Nations League 2026/27 dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 tại Nyon (Thụy Sĩ). Bốn đội nhất bảng gồm Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha được xếp hạt giống, sẽ gặp một trong bốn đội nhì bảng. Các trận tứ kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về từ ngày 25 đến 30/3/2027. Bốn đội thắng sẽ tham dự vòng chung kết được tổ chức vào tháng 6/2027.