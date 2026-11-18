Sau trận thắng Xứ Wales với tỷ số 3-2, huấn luyện viên trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus bất ngờ tuyên bố Nations League thậm chí còn khốc liệt hơn cả EURO.

Jorge Jesus đánh giá cao Nations League. Ảnh: Reuters.

Nói về lễ bốc thăm sắp tới, nhà cầm quân 72 tuổi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không ưu tiên đối thủ nào. Bồ Đào Nha là ứng cử viên vì đã hai lần đăng quang. Hãy chờ lá thăm. Nations League khốc liệt hơn EURO. Tại đây, bạn gặp nhiều đội lớn ngay từ vòng bảng. Hai giải đấu hoàn toàn khác biệt".

Đề cập phản ứng của đội sau trận thua Đan Mạch với tỷ số 1-4 hôm 15/11, ông khẳng định: "Chiến thắng luôn quan trọng, tôi chưa từng nhìn nhận thời điểm này theo cách đó. Một đội vượt qua vòng loại sau 4 trận không cần tính toán cơ hội. Mục tiêu đầu tiên là giành vé, chúng tôi đã hướng tới ngôi đầu. Chỉ ba đội đạt 15 điểm là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh".

Về dấu ấn dẫn đến trận thắng Xứ Wales với tỷ số 3-2, HLV Jesus cho biết đã dựa vào phong độ của Carlos Forbs tại Club Brugge để bố trí tốc độ nơi hành lang, kết hợp khả năng giữ bóng từ Joao Felix.

Ông nói thêm: "Tôi chịu trách nhiệm với những gì thấy trên sân và nhu cầu của đội. Chúng tôi cần hai cầu thủ bám biên, biết đột phá cá nhân để kéo tập thể tiến lên. Forbs đã thể hiện đúng sở trường, định đoạt trận đấu và xứng đáng được chúc mừng".

Tuyển Bồ Đào Nha chính thức giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng D Nations League A, giành 15 điểm. "Seleccao" sẽ biết đối thủ của mình ở vòng tứ kết trong thời gian tới.

Bồ Đào Nha có thật sự cần Ronaldo? Ronaldo vẫn là biểu tượng, nhưng vị trí của anh trong đội hình Bồ Đào Nha không còn là điều bất khả xâm phạm.