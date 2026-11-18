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Jorge Jesus đánh giá cao Nations League. Ảnh: Reuters.
Nói về lễ bốc thăm sắp tới, nhà cầm quân 72 tuổi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không ưu tiên đối thủ nào. Bồ Đào Nha là ứng cử viên vì đã hai lần đăng quang. Hãy chờ lá thăm. Nations League khốc liệt hơn EURO. Tại đây, bạn gặp nhiều đội lớn ngay từ vòng bảng. Hai giải đấu hoàn toàn khác biệt".
Ông nói thêm: "Tôi chịu trách nhiệm với những gì thấy trên sân và nhu cầu của đội. Chúng tôi cần hai cầu thủ bám biên, biết đột phá cá nhân để kéo tập thể tiến lên. Forbs đã thể hiện đúng sở trường, định đoạt trận đấu và xứng đáng được chúc mừng".
Tuyển Bồ Đào Nha chính thức giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng D Nations League A, giành 15 điểm. "Seleccao" sẽ biết đối thủ của mình ở vòng tứ kết trong thời gian tới.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.